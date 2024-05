Dit zwakke punt van de RB20 werd in Monaco zichtbaar | GPFans special

Afgelopen weekend in Monaco had het team van Red Bull Racing simpelweg haar zaakjes niet goed voor elkaar. De RB20 had grote moeite om het stratencircuit in Monaco te tackelen en van tevoren werd er toch wel met wat angst en beven naar Monte Carlo uitgekeken. In het prinsdom kwam één van de zwakke punten van de RB20 naar boven. Wat zijn deze fundamentele problemen en waarom speelde deze juist op in Monaco?

De RB20 lijkt voorlopig nog steeds de snelste auto te zijn, maar hier en daar zijn er wat problemen om het pakket aan de praat te krijgen. In Imola zagen we een dramatische vrijdag voor het team, maar dat wist de renstal om te draaien door Sébastien Buemi overuren te laten draaien in de simulator. De afstelling werd verbeterd, al was het nog niet optimaal. Het was echter genoeg om Max Verstappen op de zondag naar de winst te laten rijden, al kwam Lando Norris slechts iets meer dan zeven tienden later over de streep.

Singapore 2023

In Monaco waren er andere problemen die de kop opstaken. Het was vergelijkbaar met wat er vorig jaar in Singapore gebeurde. Red Bull had destijds met de RB19 een wagen die goed was op permanente banen, maar niet lekker uit de verf kwam op stratencircuits. In Singapore had het onder andere te maken met de rijhoogte. Om de hobbels te tackelen moest de auto hoger worden afgesteld en dat kostte uiteindelijk rondetijd. De problemen die dit weekend in Monaco aanwezig waren, waren dan ook van dezelfde aard.

Vuurdoop in Monaco

Red Bull Racing reisde naar Monaco af met een aantal vraagtekens. Zo vertelde Verstappen van tevoren dat het stratencircuit de eerste echte test zou gaan worden, om te zien of het team het beter voor elkaar zou hebben dan afgelopen seizoen, op dit soort circuits. Verstappen vertelde dat de grip beter zou moeten zijn, maar dat het aanvallen van de kerbstones en de hobbels nog een vraagteken was.

Ophanging RB20

De hobbels bleken echter een groot probleem te gaan worden en dat heeft alles te maken met het concept van de auto. Één van de sterke punten van de RB20 werd in Monaco juist de achilleshiel. Het gaat hierbij om de ophanging. Red Bull Racing maakt gebruik van een zogenaamde pull-rod-constructie bij de voorwielophanging en een push-rod bij de achterwielophanging. Het technische verhaal is dat het hier gaat om de ophangingsstaven die tussen de wishbones zitten. Van deze staven zijn er twee verschillende: de pull-rod en de push-rod. De één trekt (pull) en de ander duwt (push), zoals de namen doen vermoeden. In de pull-rod-configuratie is de staaf diagonaal gemonteerd van een laag punt op het chassis naar een hoog punt op het wiel. Over een hobbel trekt het wiel aan de torsieveer via de pull-rod en trekt daarmee de ophangingsstaaf omhoog en weg van het chassis. In de push-rod-configuratie is de staaf de andere kant op diagonaal gemonteerd, dus van een hoger punt op het chassis naar een lager punt op het wiel. Over een hobbel duwt het wiel tegen de torsieveer via de push-rod en duwt de ophangingsstaaf omhoog en juist richting het chassis. Het één is niet per se beter dan het ander en Red Bull heeft voor een configuratie gekozen, die toch wel afwijkt van de meeste andere teams.

Antidive-concept van Red Bull werkt niet in Monaco

Met het concept van Red Bull Racing wordt er een zogeheten antidive-situatie gecreëerd, zo vertelde Adrian Newey in 2023 bij The Race. Kortweg betekent dit dat de auto bij het remmen, aan de voorkant, niet naar beneden valt. Hierdoor blijft de auto in een horizontalere houding staan en dat heeft enorm veel voordelen. Zo kan porpoising bijvoorbeeld een stuk beter wordt weggewerkt door het concept en de auto kan lager worden afgesteld en dat levert rondetijd op.

Het grote nadeel van dit concept is echter bij hobbels en kerbstones en juist die zijn in Monaco aanwezig. Bij hobbels wordt de gecreëerde horizontale lijn ineens verbroken en dus verliest de auto neerwaartse druk en dus grip. Dat creëert vervolgens weer instabiliteit en het verklaart de woorden van Verstappen in Monaco. De Nederlander gaf op vrijdag namelijk aan dat auto aan het stuiteren was als een 'kangoeroe'. Het gevolg was dat Verstappen de kerbstones niet kon aanvallen en zelfs ging ontwijken en dat is natuurlijk altijd langzamer.

Verstappen moest om de problemen heen rijden

In Monaco kan een wat zachter ophanging helpen om de hobbels en kerbstones beter aan te gaan, maar het probleem is dat het aerodynamische voordeel van de wagen op z'n best is met een stijvere ophanging. En precies dit probleem kon Red Bull Racing niet oplossen. Er zijn een aantal dingen geprobeerd. Zo heeft Red Bull een zachtere afstelling geprobeerd, maar dit zorgde ervoor dat de achterkant vervolgens te los werd en daar grip verloren werd en dit kostte nog meer rondetijd. Uiteindelijk kon het team geen antwoord vinden en dus moest Verstappen om de problemen heen rijden.

Oplossing nog niet voor de hand

Het grote zorgpuntje is dat Red Bull voorlopig nog geen oplossing heeft voor het probleem. Daarnaast is er binnen het team nog wat onbegrip over de oorzaak. Zo vertelde teambaas Christian Horner dat de wagen simpelweg niet bij een circuit zoals Monaco past, maar Helmut Marko spreekt vervolgens weer over de correlatie tussen de simulator en wat er daadwerkelijk op de baan gebeurt. "Op de simulator rijden we zonder enige problemen over de kerbstones, en op het circuit springt de auto als een kangoeroe. Daar moeten we dus eerst naar kijken", zo vertelde Marko bij Sky Sports F1.

Problemen ook in Canada aanwezig?

De volgende race is die in Canada en ook daar is de snelste route over het circuit om de kerbstones aan te vallen. De verwachting is dus dat de problemen uit Monaco wellicht in mindere mate daar ook aanwezig zullen zijn. Daarnaast krijgen we later dit seizoen ook nog de race Singapore. "Het enige positieve dat we eruit kunnen halen is dat we weten wat onze zwaktes zijn. Als we dat ook maar een beetje kunnen verbeteren, dan kunnen we veel rondetijd winnen. Er is veel ruimte voor verbetering en als we dat kunnen oplossen, komt onze auto weer tot leven", aldus Verstappen.

