Hoewel Red Bull Racing zich vooral op de sportieve prestaties wil focussen, meldt de BBC dat de machtsstrijd tussen Christian Horner en Helmut Marko in het voordeel van de Brit is beslist.

De renstal uit Milton Keynes domineert vanaf het nieuwe tijdperk Formule 1, sinds 2022. Toch is het achter de schermen niet altijd even rustig. Zo zou Horner graag alle touwtjes in handen willen hebben, maar zit Red Bull-adviseur Helmut Marko daar ook nog altijd tussen. Er zou een gevecht zijn geweest tussen de Thaise meerderheidsaandeelhouders en die uit Oostenrijk over wie nu uiteindelijk de baas is. Voorheen deelde de Oostenrijkse tak de dienst uit, onder leiding van oprichter Dietrich Mateschitz, maar sinds het wegvallen van de Oostenrijker, is er een machtsvacuüm ontstaan.

Kwakkelende Ricciardo heeft geen consequenties

Het Britse medium meldt dat die machtsstrijd inmiddels voorbij is en dat Horner deze heeft gewonnen. Daarvoor wijst de BBC naar de situatie rondom Daniel Ricciardo. Normaliter schroomt het Oostenrijkse team er niet voor om bij het uitblijven van goede resultaten, direct in te grijpen. Het is precies de manier waarop de Australiër het stoeltje bij het voormalige AlphaTauri heeft kunnen bemachtigen. Nyck de Vries werd namelijk na tien wedstrijden uit de auto gezet. Het zijn taferelen die we al eerder hebben gezien bij Red Bull. Zo werd Daniil Kvyat halverwege 2016 gewisseld met éne Max Verstappen en Pierre Gasly werd na de zomerstop in 2019 gewisseld met Alexander Albon.

'Horner beschermt Ricciardo'

Ricciardo wordt dit seizoen regelmatig verslagen door teamgenoot Yuki Tsunoda. Laatstgenoemde lijkt echter niet in beeld te zijn voor een eventuele promotie naar het topteam, om samen met Verstappen de Red Bull-kleuren te gaan verdedigen. Liam Lawson heeft vorig jaar als invaller van Ricciardo goede dingen laten zien, maar zijn naam wordt niet genoemd als eventuele invaller van de Australiër, die voorlopig zijn teamgenoot nauwelijks kan bijhouden. "Op dit moment wordt Ricciardo echter beschermd door teambaas Christian Horner, zeggen bronnen, en is hij voorlopig veilig voor vervanging door reserve Liam Lawson", zo laat het medium optekenen.

