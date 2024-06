Schumacher: 'Verstappen eist één ding en Red Bull kan dat niet bieden'

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn weer een hot topic sinds de Grand Prix van Monaco. Niet alleen kwam de RB20 in Monte Carlo wederom niet goed uit de verf, ook de geruchten over de toekomst van Verstappen staken weer de kop op. Volgens voormalig F1-coureur Ralf Schumacher is het team 'intern nog steeds een beetje verscheurd' en is een vertrek van de Nederlander zeer aannemelijk.

Er staan nog steeds grote vraagtekens achter de toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing. Hoewel de hoofdpersonen in deze kwestie de boot afhouden, is er niemand die duidelijk met de vuist op tafel slaat en in duidelijke woorden aangeeft dat Verstappen de komende jaren nog voor Red Bull rijdt. De intentie van Verstappen en Red Bull is duidelijk - en dat is dat ze samen door willen, maar daar zitten wel verschillende mitsen en maren aan. Zo wil Verstappen gewoon in de snelste auto zitten en verlangt hij een rustige en ontspannen werkomgeving. En dat heeft hij op dit moment beide niet, zo concludeert Schumacher. Daarnaast weet Verstappen heel goed dat een dominante periode ook altijd weer een keer ten einde komt.

Red Bull 'intern nog steeds beetje verscheurd'

"Laat ik het zo zeggen, ik denk dat Max Verstappen en vooral zijn vader Jos weten wat ze willen. Ze weten ook domineren niet eeuwig kan duren en ze zijn daarom al op zoek naar een manier om de dominantie te behouden", zo vertelt Schumacher in gesprek met Formel1.de. Los van de dominantie die begint te wankelen, is het ook nog steeds onrustig bij Red Bull, zo stelt de broer van Michael Schumacher. "Je hoort dat het team intern nog steeds een beetje verscheurd is, ook al hebben ze wel de vredespijp gerookt. Ze hebben dat [de vrede, red.] intern en extern verspreid, wat ik ook goed vind, want ik denk dat Red Bull lang genoeg geleden heeft, maar toch ziet het er intern anders uit."

Rijdt Max Verstappen in 2026 niet meer voor Red Bull?

Schumacher kan zich dan ook niet voorstellen dat Verstappen nog lang blijft zitten waar ie zit. "Het zou mij verbazen als Max Verstappen in 2026 nog bij Red Bull blijft", zo stelt hij. Dat heeft ook met name met de auto en de aanstaande nieuwe motor te maken. Volgens Schumacher heeft Red Bull nu al niet meer de beste auto, laat staan in 2026, wanneer ze voor het eerst met een eigen krachtbron op de proppen komen. Schumacher gelooft dan ook absoluut niet dat een overstap naar Mercedes - of een ander team - al uitgesloten is. Verstappen heeft immers zelf ook al meermaals aangegeven in de snelste auto te willen zitten.

Red Bull kan Verstappen beste auto niet bieden

"Ik geloof dat niet [dat een overstap uitgesloten is, red.]. Max Verstappen wil kijken wie de beste auto heeft. Op dit moment is dat niet de Red Bull", zo vervolgt Schumacher zijn verhaal. De Duitser denkt dus dat Red Bull niet kan voldoen aan de enige eis van Verstappen: de snelste auto. "Zoals ik al eerder zei heeft McLaren nu het meest complete pakket. En de Ferrari. De Red Bull is zonder de 'Max-factor' lastig te rijden." Schumacher wijst hierbij naar Imola, een race die werd gewonnen puur door het feit dat Verstappen achter het stuur zat. "Anders hadden ze niet gewonnen in Imola, zo eerlijk moet je ook zijn", aldus de Duitser.

