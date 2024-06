In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere groot nieuws vanuit Red Bull Racing: Sergio Pérez heeft een contractverlenging van twee jaar ondertekend en zal dus in ieder geval tot eind 2026 naast Max Verstappen uitkomen voor de Oostenrijkse grootmacht. Verder heeft bandenleverancier Pirelli gereageerd op recente kritiek van Lewis Hamilton, verwacht Damon Hill een moeizaam weekend voor Verstappen in Canada en meent Jack Plooij te weten waar de binnenkort werkloze Esteban Ocon in 2025 za komen te rijden. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Pérez tekent meerjarig contract bij Red Bull Racing

Het hoge woord is eruit: Sergio Pérez al ook in 2025 en 2026 uitkomen voor Red Bull Racing als teammaat van Max Verstappen. De Mexicaan zette zijn handtekening onder een tweejarig contract en hoeft zich voorlopig dus geen zorgen meer te maken over zijn toekomst bij de kampioensformatie uit Oostenrijk. In 2024 begon Pérez goed aan het seizoen, met een tweede plaats achter Verstappen in Bahrein en Saoedi-Arabië. Daarna werd hij vijfde in Australië tijdens een minder weekend voor Red Bull in het algemeen, waarna hij tweede en derde werd in Japan en China. Nadat hij in Miami vierde werd, is de Mexicaan in Europa, zoals vaker bij Red Bull, niet al te best begonnen. Meer lezen over de contractverlenging van Sergio Pérez? Klik hier.

Horner reageert op contractverlenging Pérez

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft gereageerd op de contractverlenging van Sergio Pérez bij het team, en verwijst in zijn reactie naar de recente vormdip van de Mexicaan: "Continuïteit en stabiliteit zijn belangrijk voor het team en zowel Sergio als Max zijn een succesvolle en robuuste samenwerking", klonk het onder andere. "Ze hebben afgelopen jaar onze eerste ééntweetje in het constructeurskampioenschap veilig gesteld. Sergio kende een sterkte start van het seizoen met tweede plaatsen in Bahrein, Saoedi-Arabië en Japan, en met zijn podiumplaats in China. De laatste paar races waren zwaar. De grid komt dichter bij elkaar te liggen, maar we hebben vertrouwen in Sergio en kijken uit naar de terugkeer van zijn al bewezen vorm en performance." De volledige reactie van Horner lezen? Klik hier.

Pirelli reageert op kritiek Hamilton

Volgens Mario Isola en Simone Berra, topmannen van bandenleverancier Pirelli, zijn de huidige F1-banden niet zo heel veel anders dan die van voorgaande jaren en tijdperken als het gaat om de manier waarop ze werken. Daarmee counteren ze de recente uitspraken van Lewis Hamilton. De Brit stelde dat hij in het verleden, toen hij meerdere keren achter elkaar kampioen in F1 werd, betere banden had waar hij langer op goed en hoog niveau mee kon rijden. Dit ontbreekt nu met de banden van Pirelli, aldus Hamilton. “De strijd is nu compleet anders en zelfs een tiende van een seconde maakt een groot verschil. We weten heel goed dat vooral de C4, en in sommige gevallen natuurlijk ook de C5 met hoge temperaturen, piekprestaties kan leveren. Sommige teams zijn minder goed in staat om die piekprestaties te leveren dan andere", countert Pirelli. De volledige reactie van Pirelli op de uitspraken van Hamilton lezen? Klik hier.

Hill verwacht moeizaam weekend voor Verstappen en Red Bull Racing in Canada

Damon Hill verwacht dat een getergde Max Verstappen aankomend weekend in Canada zal proberen terug te slaan na het teleurstellende weekend in Monaco, maar tegelijkertijd ziet de voormalig wereldkampioen een andere coureur als favoriet voor de overwinning. In de podcast F1 Nation blikt Damon Hill vooruit op het aanstaande raceweekend: "Het wordt steeds lastiger [voor Red Bull Racing om races te winnen] en dat is juist iets goeds", trapt hij af. "Ik denk echter dat Max Verstappen weer zal terugkeren, zelfs met die problemen van Red Bull rondom de kerbstones. Het weer zal echter niet meespelen, waardoor het voor hem wellicht wat moeilijker wordt om te winnen." Weten wie Hill als favoriet voor de overwinning ziet? Klik hier.

Plooij weet het zeker: "Ocon gaat echt naar Haas"

Het nieuws dat Esteban Ocon het team van Alpine gaat verlaten werd maandag bekend. Formule 1-journalist Jack Plooij voorspelt in het Race Café van Ziggo Sport dat de Fransman aan de slag gaat bij Haas, als vervanger van Nico Hulkenberg. "Ik heb het voorspeld. Esteban Ocon gaat echt naar Haas. Het wordt heel snel bekend gemaakt", vertelt Plooij. Ocon is uiteraard Mercedes-protegé, maar heeft te horen gekregen dat er geen toekomst bij het team uit Brackley inzit, zo vertelt de voormalig pitreporter. Kevin Magnussen zal volgens Plooij ook niet meer bij Haas zitten in 2025, want op dat plekje verwacht hij Oliver Bearman. Meer lezen over de voorspelling van Plooij? Klik hier.

