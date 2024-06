Volgens Mario Isola en Simone Berra, topmannen van bandenleverancier Pirelli, zijn de huidige F1-banden niet zo heel veel anders dan die van voorgaande jaren en tijdperken als het gaat om de manier waarop ze werken. Daarmee counteren ze de recente uitspraken van Lewis Hamilton.

Hamilton stelde dat hij in het verleden, toen hij meerdere keren achter elkaar kampioen in F1 werd, betere banden had waar hij langer op goed en hoog niveau mee kon rijden. Dit ontbreekt nu met de banden van Pirelli, aldus Hamilton. “Eerlijk gezegd is het waarschijnlijk het meest frustrerende. Je kijkt terug naar vroeger, toen je een veel groter werkvenster had om mee te werken. Toen kon je de balans optimaliseren en had je de hele ronde goede grip. Dit is absoluut mijn minst favoriete.” Toen Pirelli's Chief Engineering Simone Berra werd gevraagd door Motorsport.com naar de opmerkingen van Hamilton, zei hij het volgende: "Elke band heeft op een bepaald moment een piek en het operationele venster is altijd slechts een definitie. We nemen een bepaald percentage gripverlies om het venster te definiëren. Ik denk dat het zelfs in het verleden hetzelfde was. Maar waarschijnlijk was het minder kritisch omdat het detailniveau dat we nu hebben behoorlijk hoog is. Daarom wordt nu alles benadrukt en is het belangrijk. Vroeger, 15-20 jaar geleden, had je auto's of coureurs die zelfs een halve seconde of zeven tienden van een seconde uit elkaar gingen, dus het was niet zo smal."

F1 is nu 'compleet anders' dan vijf a tien jaar geleden

Volgens Berra is de Formule 1 van nu niet meer de Formule 1 van jaren geleden. “De strijd is nu compleet anders en zelfs een tiende van een seconde maakt een groot verschil. We weten heel goed dat vooral de C4, en in sommige gevallen natuurlijk ook de C5 met hoge temperaturen, piekprestaties kan leveren. Sommige teams zijn minder goed in staat om die piekprestaties te leveren dan andere. Een deel ligt aan de band, dat is waar, maar een deel ligt ook aan de auto, de vering en hoe de auto is, aan het benutten van de compoundprestaties. Het zijn dus beide factoren.”

Isola legt curve van banden F1 uit

Pirelli-topman Mario Isola stelt dat elke band van Pirelli in F1 hetzelfde werkt, met als enige verschil dat de soft band sneller op zijn 'peak' zit dan de medium en zeker de harde band. "In de kou heeft elk compound dat is ontwikkeld voor de motorsport weinig grip. In plaats daarvan neemt de grip toe naarmate de temperatuur stijgt. Er is een curve die omhoog gaat tot een piek en daarna is er een significante daling in grip. Zodra de piek van grip is bereikt, op het hoogste punt van de curve, laat de grafiek normaal gesproken een gebied van 3% zien dat we definiëren als het ‘werkbereik’. Er is dan een curve tussen twee punten die we vlakker en vooral zo breed mogelijk proberen te maken. Ons doel is om de coureurs een band te geven met een breed plateau, om een groter werkvenster te garanderen.”

