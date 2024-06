Ralf Schumacher is van mening dat er twijfels mogen bestaan over het feit dat Lewis Hamilton bij Ferrari in 2025 of 2026 een titel kan en gaat winnen. De Duitser twijfelt niet per se aan Ferrari, maar wel aan de zevenvoudig wereldkampioen.

In gesprek met Motorsport-Total.com zegt Ralf Schumacher dat Ferrari geen bedenkingen zal hebben bij het contract dat ze Hamilton hebben gegeven, ondanks dat de Brit dit jaar bij Mercedes niet fantastisch presteert en door George Russell bijna elk weekend verslagen wordt. "Het contract is daarvoor veel te groot en er is veel te veel geld mee gemoeid. Ik weet niet van wie het idee kwam. Het idee is eigenlijk ook superslim, maar het probleem is dat Carlos Sainz een goede nummer 1.5 is. Nummer twee kan je eigenlijk niet zeggen. Hij kwam echt in de buurt en daarom vond ik het team ook extreem goed."

'Mercedes had Hamilton moeten behouden'

Als Schumacher had mogen kiezen, dan had hij met Mercedes alles op alles gezet om Hamilton ook in 2025 bij de Zilverpijlen te houden. "Wie er nu precies meer verwacht van Hamilton weet ik niet. Mijn buikgevoel zegt dat ze beide coureurs hadden moeten behouden en Lewis Hamilton had dan nog een jaar of twee bij Mercedes kunnen rijden en dan met pension kunnen gaan. Maar hij wilde daar natuurlijk weg omdat hij nog een achtste titel wil en hij weet dat het bij Mercedes op dit moment niet gaat lukken."

Heeft Hamilton nog interesse om alles te geven voor achtste F1-titel?

Denkt Schumacher dat Hamilton het nog in zich heeft om te gaan voor een achtste titel in de Formule 1? "Hij is nog steeds een eersteklas coureur. De vraag is echter: hoeveel interesse heeft hij nog om alles te geven? Hij vindt dat hij benadeeld wordt. Russell kreeg een update en hij niet. Ik begrijp hem wel, maar hij verlaat het team. Daarom moeten ze zich nu steeds meer op Russell concentreren. Waarom Alonso dan niet? Qua vechtlust is hij gewoon geen Alonso."

