Red Bull Racing moet nog een belangrijke beslissing gaan nemen omtrent het tweede stoeltje in 2025. Of dit binnenkort gaat gebeuren is afwachten, maar het team heeft nu wel een aankondigingkanaal aangemaakt.

Red Bull Racing is sinds het seizoen 2022 het dominante team, met Max Verstappen die in 2022 en 2023 dominant kampioen werd en Red Bull zelf dat zonder al te veel uitdagers kampioen werd bij de constructeurs. In 2024 gaat het wat moeizamer, maar heeft het team toch nog vijf van de eerste acht races gewonnen dankzij Verstappen. Toch is onder meer Red Bull nog op zoek naar een tweede coureur voor het seizoen 2025, zoals dit voor veel teams geldt. Hier zou binnenkort wellicht wat meer duidelijkheid over kunnen komen.

Aankondiging op komst bij Red Bull

Dat er een aankondiging aan zit te komen, heeft Red Bull nu eigenlijk zelf ook wel bevestigd. Het team heeft op Instagram een aankondigingskanaal aangemaakt, een kanaal waar iedereen in kan die Red Bull Racing op Instagram volgt. Het team heeft ook al een eerste bericht geplaatst, met als tekst 'stay tuned', oftewel: hou het kanaal in de gaten. Logischerwijs gaat de eerste gedachte naar een aankondiging rondom het tweede stoeltje van Red Bull voor het seizoen 2025, waarbij veel mensen verwachten dat dit wederom Sergio Pérez gaat zijn. Toch kan het van alles zijn en is het vooral wachten op een officieel bericht van Red Bull. Wanneer de aankondiging gaat komen, is ook niet bekend.

