Peter Windsor, voormalig team- en sponsormanager in F1, is van mening dat Alpine de problemen over zichzelf heeft afgedwongen. Volgens de Brit zit er bij het Franse team 'een management van niets' en was de crash tussen Pierre Gasly en Esteban Ocon tijdens de F1 Grand Prix van Monaco iets wat iedereen aan zag komen.

In een livestream op zijn YouTube-kanaal zegt Windsor dat hij niks snapt van hoe Alpine de situatie rondom het F1-team en haar twee coureurs aan het managen is. Zeker Ocon wordt volgens Windsor nu onterecht als de slechterik neergezet, simpelweg omdat Alpine de druk hoog heeft gelegd. "Hij is een goede en snelle jongen. Daar zit een management van niets. Als je twee Franse coureurs in één team stopt, dan moet je ze kunnen managen. Ocon tegen Gasly laten rijden, is vragen om problemen."

Gasly en Ocon bij Alpine

Volgens Windsor heeft Alpine zelf om de problemen gevraagd door Gasly naast Ocon te zetten. De Brit is van mening dat het Franse team, met de geschiedenis tussen de twee coureurs en Ocon met andere teamgenoten, deze situatie aan had kunnen zien komen. "Er is geen manier waarop het een kans van slagen heeft, ze moeten echt goed gemanaged worden. Als ze dan tegen Ocon zeggen: je toekomst is een vraagteken, waarom hebben ze hem dan in die positie gebracht? Het is echt enorm jammer."

Hamilton bij Mercedes

Bij Mercedes is het op sportief vlak na de race in Monaco ook intern een beetje chaos, omdat Lewis Hamilton zijn frustratie de vrije loop liet over het feit dat hij geen geüpdatete voorvleugel had en Russell wel. Ook dit seizoen wordt Hamilton gedomineerd door teamgenoot Russell. Is de zevenvoudig wereldkampioen zijn snelheid gewoon kwijt of is er iets anders aan de hand? "Het hangt af van de auto", aldus Windsor. "Ik denk dat hij wat pace heeft verloren in de Mercedes waarin hij nu rijdt. Het is geen geheim dat Mercedes voor het derde jaar op rij moeite heeft met de bolide." Windsor ziet ook dat Hamilton het lastig heeft ten opzichte van Russell, die voor het derde seizoen op rij comfortabeler lijkt in de auto van Mercedes. "Ik denk dat hij wat achter George zit als het gaat over één ronde, en dat is begrijpelijk. Waarom zou hij net zo snel zijn in een behoorlijk scherpe auto? Ik denk dat hij er gewoon bij zit als hij in een goed gebalanceerde auto rijdt."

