De onrust binnen het team van Alpine blijft de laatste weken maar doorzetten. In Monaco ontstond er weer een relletje tussen Esteban Ocon en Pierre Gasly, waarbij eerstgenoemde op de schopstoel lijkt te zitten. Op vrijdag is Rob White, die al meer dan twintig jaar bij het team zit, ontslagen door de Franse renstal.

Het lijkt op dit moment nergens zo'n rommeltje te zijn als bij het team van Alpine. De Franse formatie komt dit seizoen op de baan totaal nog niet lekker uit de verf. Aan het begin van het seizoen leken de bolides van Ocon en Gasly misschien wel de traagste die er rond reden. Langzaam maar zeker lijkt dat wat beter te worden, maar alle bestuurlijke onrust binnen het team lijkt nog lang niet verdwenen te zijn. Eerder vertrokken er vorig seizoen en dit jaar al verschillende belangrijke kopstukken bij het team en momenteel wordt men zelfs met de toch ietwat omstreden Flavio Briatore in verband gebracht om het vege lijf te redden.

Ontslag

Voorlopig is er echter van rust geen sprake, want de volgende dominosteen in de ooit zo stabiele Renault-structuur is gevallen. Het gaat om Operations Director White, die al meer dan twintig jaar bij het team werkzaam is en onder meer de successen van Fernando Alonso in 2005 en 2006 van dichtbij wist mee te maken. Hij is door teambaas Bruno Famin op straat gezet, zo weet de BBC te melden. "Het team is dankbaar voor Rob zijn inzet tijdens zijn lange loopbaan zowel in Enstone als Viry-Chatillon, waar hij het kampioenschapswinnende project van 2005 en 2006 leidde. We wensen hem al het beste in de toekomst", zo laat een woordvoerder van de formatie weten.

Ocon en Gasly

Duidelijk is in ieder geval dat de onrust binnen Alpine van grote proporties is. Na de crash van Gasly en Ocon tijdens de Grand Prix van Monaco lijkt men ook maar niet te weten wat men met beide rijders binnen het team aan moet. Volgens bronnen rondom de Franse renstal zou er zelfs overwogen worden om Ocon na zijn opmerkelijke actie voor één race te schorsen. De Franse coureur lijkt überhaupt niet meer gelukkig te zijn bij het team uit zijn vaderland en verkent volgens de berichten zijn opties voor na dit seizoen.

