Esteban Ocon heeft zich zondag in Monaco niet populair gemaakt, door teamgenoot Pierre Gasly te toucheren en daar uiteindelijk zelf het slachtoffer van te worden. De Fransman heeft op social media veel kritiek gekregen en reageert op Instagram op die vele berichten.

Tijdens de openingsronde kreeg Alpine-teambaas Bruno Famin iets te zien wat geen enkele teambaas wil zien. Het duo van zijn team had het namelijk met elkaar aan de stok en daarbij schakelde één van zijn rijders zichzelf uit. Het Franse team kende al een dramatische start van het seizoen en in Monaco was er een echte kans op wat punten. Dat was met de uitvalbeurt van Ocon beperkt tot slechts één punt, want die wist Gasly nog wel over de streep te trekken.

Artikel gaat verder onder video

Rijstijl staat onder een vergrootglas

Het onderonsje tussen het duo heeft veel stof doen opwaaien. Zo heeft Famin aangegeven dat er serieuze gevolgen zullen gaan komen en er wordt gehint op een mogelijke schorsing van één race, al is daar nog geen bevestiging van gekomen. Ocon is online ook het doelwit geworden van allerlei kritische berichten en reageert. "Er is een heleboel gezegd na afloop van de Grand Prix van Monaco. Hoewel ik veel steun heb ontvangen, ben ik wel ontdaan door de hoeveelheid online misbruik en negativiteit die ik heb ontvangen over mijn karakter, rijstijl, maar ook mijn carrière", zo opent de Alpine-coureur.

OOK INTERESSANT: Coulthard over mogelijke schorsing Ocon in Canada: ‘Waarom zouden ze dat dan niet doen?’

Pittige gevechten met teamgenoten

In zijn loopbaan zijn er nu eenmaal wat opstootjes geweest met teamgenoten en daar gaat hij eerlijk op in. "Ik heb mijn portie incidenten gehad. Ik heb het geluk gehad om langszij een heleboel getalenteerde coureurs, maar ook ervaren coureurs te hebben gezeten. Waaronder Daniel [Ricciardo], Checo [Pérez] en Pierre [Gasly] en tweevoudig wereldkampioen Fernando [Alonso]. Als teamgenoten starten we vaak in de buurt van elkaar en in sommige gevallen betekent dat pittige gevechten en soms zelfs wat contact."

OOK INTERESSANT: 'Newey heeft in Monaco handtekening onder Ferrari-contract gezet'

Grove verdraaiingen

Als hij dan vervolgens inzoomt op zijn carrière: "Natuurlijk, ik heb een paar fouten gemaakt. We zijn geen robotten." Uiteindelijk doen de vele berichten op social media hem pijn. "Maar de die ik de afgelopen dagen heb gezien over mijn werk met het team zijn onnauwkeurig, kwetsend en beschadigend", aldus Ocon.

Gerelateerd