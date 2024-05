Alpine-teambaas Bruno Famin dreigde na de crash tussen Pierre Gasly en Esteban Ocon in Monaco met ingrijpende maatregelen. Er klinken zelfs geruchten dat hij zelfs overweegt om Ocon in Canada aan de kant te houden. David Coulthard zou het geen gek idee vinden als Jack Doohan een kans krijgt, maar stelt dat het van Ocon’s contract afhangt of dit mogelijk is.

Al in de eerste ronde van de Grand Prix van Monaco ging het goed mis tussen Gasly en Ocon, die vanaf P10 en P11 respectievelijk vertrokken waren. Vlak voor het ingaan van de tunnel probeerde Ocon aan de binnenzijde voorbij te gaan aan Gasly, die erg weinig ruimte kreeg van zijn teamgenoot. De wagen van Ocon vloog de lucht in en belandde vervolgens met een flinke klap weer op het asfalt. Gasly kon zijn weg na de herstart vervolgen, maar voor Ocon was het einde verhaal. Teambaas Famin was na afloop van de race woest, en liet aan Canal+ weten dat er ingrijpende maatregelen genomen zouden worden. Volgens de geruchten zou hij zelfs overwegen om Ocon tijdens het aankomende raceweekend in Canada op de bank te houden, en Jack Doohan in zijn plaats te laten racen. Een pittig dreigement, maar de vraag is of die tijdelijke schorsing contractueel gezien daadwerkelijk mogelijk is.

Artikel gaat verder onder video

'Alpine terecht boos'

“Het was een incident waar de stewards naar gekeken hebben. Als iemand boos mag zijn, dan is dat het team wel. Het levert hen immers veel schade op. Het ergste wat je kunt doen is tegen je teamgenoot opbotsen, ik kan het weten, ik heb het ook gedaan”, reageert Coulthard in een exclusief interview met GPFans op de geruchten. “Dan komt het aan op contracten. Ze zouden binnen het contract het recht kunnen hebben om hem aan de kant te zetten als hij iets doet dat in strijd is met de instructies van het team. Hij weet zelf wat er in zijn contract staat. Ieder contract is grotendeels hetzelfde, met hier en daar wat kleine eigenaardigheden zoals prestatieclausules en dat soort dingen.”

David Coulthard

“Mocht het team dat recht hebben en overwegen om zijn contract voor volgend jaar niet te verlengen, dan geeft het hen de kans om naar Jack Doohan of wie dan ook te kijken. Soms moet je de pleister er gewoon vanaf trekken. Dus als ze al besloten hebben dat hij er [volgend jaar] geen deel van uitmaakt, waarom zouden ze dan niet eerder in het seizoen kijken of Jack die stap zou kunnen zetten?”

Problemen bij Alpine

Het seizoen van Alpine verloopt ook buiten de crash in Monaco niet zoals het team zou willen, daar het tot op heden slechts twee punten verzameld heeft. Volgens Coulthard heeft het team dan ook grotere problemen dan de driver line-up. “Ik zou denken dat het grootste probleem van Alpine op dit moment niet de kwaliteit van de coureurs is. De prestaties van de auto zitten niet op het niveau waarvan we weten dat het team uit Enstone deze kan leveren. Er zullen herstructureringen, leiderschap en technische capaciteiten voor nodig zijn. Maar wellicht hebben ze wel het gevoel dat twee Franse coureurs in een Frans team hebben een beetje té Frans is… Dus laten we afwachten wat er gaat gebeuren.”

Gerelateerd