Lewis Hamilton draait natuurlijk alweer enige tijd mee in de Formule 1 en de zevenvoudig wereldkampioen heeft natuurlijk de nodige hoogtepunten gekend in zijn imposante loopbaan. Komend weekend keert hij terug op de plek waar hij zijn allereerste zege in de koningsklasse wist te pakken en hij blikt daarop terug.

Door de jaren heen heeft Hamilton natuurlijk de nodige bijzondere en iconische momenten weten te bemachtigen op het hoogste niveau van de motorsport. Zijn imposante loopbaan begon in 2007 bij het team van McLaren en in zijn debuutjaar wist Hamilton meteen mee te doen om de prijzen. De coureur uit Stevenage zal het Circuit Gilles Villeneuve altijd een bijzondere plek in zijn hart bewaren: het was namelijk op 10 juni 2007 toen Hamilton in Montreal zijn allereerste zege in de koningsklasse te grazen wist te nemen.

Hamilton blikt terug

Het komende weekend biedt Montreal het podium van de negende race van dit seizoen en dus is het voor Hamilton - op dit moment ver verwijderd van zeges - de gelegenheid om terug te keren op die bewuste dag in juni. "Ik kijk ernaar uit om terug te keren in Montreal. Terugkijkend op mijn eerste overwinning. Ik was 22 jaar oud en het was mijn eerste jaar in de Formule 1 en pas mijn zesde race. Het was een moment waarop een droom uitkwam. Ik had dat weekend zoveel support. Vanaf dat moment heb ik die support constant gevoeld. Bedankt allemaal. Vooral de personen die erbij geweest zijn vanaf de sprong", besluit de Brit zijn bericht.

