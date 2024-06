Damon Hill verwacht dat een getergde Max Verstappen aankomend weekend in Canada zal proberen terug te slaan na het teleurstellende weekend in Monaco, maar tegelijkertijd ziet de voormalig wereldkampioen een andere coureur als favoriet voor de overwinning.

De Formule 1 is begonnen aan het Europese deel van de racekalender, maar zoals vrijwel ieder jaar wordt er tussendoor een uitstapje gemaakt naar Noord-Amerika. Op zondag 9 juni is het tijd voor de Grand Prix van Canada, een vaak indrukwekkende race die op het Circuit Gilles Villeneuve nabij Montreal wordt verreden. Het wordt een interessant weekend om te volgen, omdat de negende ronde van het seizoen zal uitwijzen of Red Bull Racing het tij weet te keren na een nipte overwinning in Imola, en een teleurstellend weekend in Monaco.

Uitdaging voor Verstappen in Canada

In de podcast F1 Nation blikt Damon Hill vooruit op het aanstaande raceweekend: "Het wordt steeds lastiger [voor Red Bull Racing om races te winnen] en dat is juist iets goeds", trapt hij af. "Ik denk echter dat Max Verstappen weer zal terugkeren, zelfs met die problemen van Red Bull rondom de kerbstones. Het weer zal echter niet meespelen, waardoor het voor hem wellicht wat moeilijker wordt om te winnen. "

Piastri getipt als racewinnaar

Toch ziet de enkelvoudig wereldkampioen een andere favoriet voor de overwinning: "Laten we zeggen dat Oscar Piastri een duwtje in de rug heeft gehad en dat hij nu extra gemotiveerd is, omdat hij zijn teamgenoot heeft zien winnen [in Miami]. In Imola kwalificeerde zich hij in eerste instantie op de eerste startrij [Piastri werd drie plaatsen teruggezet vanwege een gridstraf], en dit is eenzelfde soort circuit qua wat je van de auto vraagt. Laten we erin geloven dat Oscar het voor elkaar weet te krijgen."

