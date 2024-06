Het hoge woord is eruit: Sergio Perez is ook in 2025 én 2026 coureur van Red Bull Racing. De Mexicaan zal ook komend seizoen teamgenoot zijn van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, zijn vijfde seizoen als coureur van de regerend wereldkampioen bij de constructeurs.

Hiermee is Pérez, net zoals in 2022, beloond voor zijn prestaties als teamgenoot van Verstappen. Het is het derde contract dat de Mexicaan tekent bij het team, daar waar hij daarvoor onder meer voor McLaren-Mercedes, Sauber, Force India en Racing Point reed. Sinds 2021 is Pérez teamgenoot van Verstappen, toevallig ook het seizoen waarin de Nederlander begon aan zijn reeks aan kampioenschappen. In 2021, 2022 en 2023 werd Verstappen kampioen, waarbij het de laatste twee jaar met speels gemak ging. In 2022 en 2023 werd Pérez derde en tweede in het kampioenschap en hielp hij Red Bull mee aan het behalen van twee kampioenschappen bij de constructeurs.

Pérez in 2024

In 2024 begon Pérez goed aan het seizoen, met een tweede plaats achter Verstappen in Bahrein en Saoedi-Arabië. Daarna werd hij vijfde in Australië tijdens een minder weekend voor Red Bull in het algemeen, waarna hij tweede en derde werd in Japan en China. Nadat hij in Miami vierde werd, is de Mexicaan in Europa, zoals vaker bij Red Bull, niet al te best begonnen. Pérez werd achtste in Imola en viel, ondanks dat dit niet echt zijn fout was, uit tijdens de race in Monaco. Met 107 punten staat de Mexicaan momenteel vijfde bij de coureurs, met 31 punten achterstand op de nummer twee: Charles Leclerc. Nu Pérez zekerheid heeft over zijn toekomst bij het team, kan zijn focus op het sportieve gedeelte. Red Bull Racing maakte zojuist namelijk bekend dat de Mexicaan voor twee seizoenen heeft bijgetekend.

