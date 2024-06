Sergio Pérez vertelt verheugd te zijn met zijn nieuwe tweejarige contract bij Red Bull Racing, terwijl teambaas Christian Horner op laat tekenen uit te kijken naar de terugkeer van de goede vorm van de Mexicaan.

Red Bull Racing bracht op dinsdag naar buiten dat Sergio Pérez ook in 2025 en 2026 uit zal komen voor de Oostenrijkse grootmacht als teammaat van Max Verstappen. Daarmee spreekt de formatie een blijk van vertrouwen uit richting Pérez. Het is immers bekend dat met name Red Bull-topman Helmut Marko in eerste instantie voor een eenjarige verlenging wilde gaan, om niet het risico te lopen dat Pérez qua performance zou verslappen.

Reactie Christian Horner

"Dit is het moment om onze line-up voor 2025 te bevestigen en we zijn erg verheugd om onze samenwerking met Sergio voort te zetten", laat teambaas Christian Horner optekenen. "Continuïteit en stabiliteit zijn belangrijk voor het team en zowel Sergio als Max zijn een succesvolle en robuuste samenwerking. Ze hebben afgelopen jaar onze eerste ééntweetje in het constructeurskampioenschap veilig gesteld. Sergio kende een sterkte start van het seizoen met tweede plaatsen in Bahrein, Saoedi-Arabië en Japan, en met zijn podiumplaats in China. De laatste paar races waren zwaar. De grid komt dichter bij elkaar te liggen, maar we hebben vertrouwen in Sergio en kijken uit naar de terugkeer van zijn al bewezen vorm en performance."

Reactie Sergio Pérez

Ook Sergio Pérez zelf heeft op het kersverse nieuws gereageerd: "Ik ben erg blij om mijn toekomst te verbinden aan dit geweldige team. Racen voor Red Bull Racing is een unieke uitdaging, zowel op als naast de baan. Ik ben verheugd dat ik hier blijf en dat we onze reis samen voort kunnen zetten en nog twee jaar bij kan dragen aan de geweldige historie van het team. Onderdeel uitmaken van het team is een gigantische uitdaging, maar eentje waarvan ik hou. We staan voor een uitdaging dit jaar en ik heb alle vertrouwen in het team. Ik wil iedereen bedanken voor hun vertrouwen, dat wil ik uitbetalen met fantastische resultaten op de baan en naast de baan."

