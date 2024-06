Het nieuws dat Esteban Ocon het team van Alpine gaat verlaten werd maandag bekend. Formule 1-journalist Jack Plooij voorspelt in het Race Café dat de Fransman aan de slag gaat bij Haas, als vervanger van Nico Hulkenberg.

Maandag werd bekend dat Ocon en Alpine na vijf jaar samenwerken uit elkaar gaan. De Fransman was tijdens het raceweekend in Monaco betrokken bij een botsing met teamgenoot Pierre Gasly en dat is vermoedelijk de druppel geweest voor de Franse renstal. Bruno Famin, teambaas Alpine, verklapte na de race in Monte Carlo al dat er serieuze consequenties zouden gaan volgen en met het vertrek van Ocon, lijkt dat er te zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull Racing maakt tijdstip bekend van grote onthulling die vandaag plaatsvindt

Volgende stap Esteban Ocon

Waar het volgende Formule 1-avontuur van Ocon zal liggen, dat is nog even de vraag. Zo vertelde de 27-jarige Fransman in de persverklaring dat er snel meer bekend zal gaan worden over zijn toekomst. Dat kan uiteraard ook buiten de Formule 1 liggen, maar volgens Plooij zien we Ocon volgend seizoen onder de vlag van Haas racen.

De voorspelling van @jackontracks ↯

🍻 Race Café

⏰ Vrijdag, 22:30 uur

📺 Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)



Ook als niet Ziggo-klant kan je gratis genieten van Ziggo Sport! Schrijf je in ↯ https://t.co/NTLDWgId5D#ZiggoSport #RaceCafé #CanadianGP pic.twitter.com/2FN1YDUWpT — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) June 4, 2024

OOK INTERESSANT: Steiner raadt Alpine af om Schumacher in te passen: "Je moet de beste coureur krijgen"

Mercedes gooit deur dicht

"Ik heb het voorspeld. Esteban Ocon gaat echt naar Haas. Het wordt heel snel bekend gemaakt", vertelt Plooij. Ocon is uiteraard Mercedes-protegé, maar heeft te horen gekregen dat er geen toekomst bij het team uit Brackley inzit, zo vertelt de voormalig pitreporter. Kevin Magnussen zal volgens Plooij ook niet meer bij Haas zitten in 2025, want op dat plekje verwacht hij Oliver Bearman.