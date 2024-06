Zondag maakte Red Bull Racing ineens bekend dat het een aankondigingskanaal had aangemaakt op Instagram, waarbij het eerste bericht 'stay tuned' was. Red Bull heeft nu duidelijk gemaakt dat er vandaag, dinsdag, een aankondiging gaat komen.

Dit weet het team zelf op het aankondigingskanaal te melden. Het team post een foto met daarop de tijd voor elke tijdzone. In Nederland zal het vanavond om 18:00 uur zijn dat Red Bull een aankondiging zal doen, waarbij het natuurlijk vervolgens de grote vraag is wat deze aankondiging precies gaat zijn. Red Bull zelf heeft hier geen aanwijzingen of hints voor gegeven tot nu toe, maar er zijn een paar opties.

Wat wordt de aankondiging van Red Bull?

De eerste gedachte gaat natuurlijk uit naar de aankondiging waar iedereen op zit te wachten: het tweede stoeltje van Red Bull voor het seizoen 2025, waarbij de verwachting is dat Sergio Pérez die wederom in zal gaan vullen. Vandaag kwam via het Duitse Bild naar buiten dat allebei de partijen akkoord waren gegaan met een 1+1 contract, waarbij het tweede seizoen dan een optie is. Ook zou het nog iets te maken kunnen hebben met topontwerper Adrian Newey en wellicht een manier om hem te eren, terwijl het ook een aankondiging van zijn opvolger kan zijn of simpelweg iets minder groot nieuws zoals een nieuwe sponsor, kledinglijn of iets anders. In het meest uiterste geval kan het nog te maken hebben met de toekomst van Max Verstappen bij het team, gezien het feit dat daar veel onduidelijkheid over is en de geruchten weer zijn toegenomen de afgelopen dagen. Hoe dan ook: om 18:00 uur zal de hele wereld het weten.

Red Bull komt vandaag om 18:00 uur Nederlandse tijd met een aankondiging, zo weet het zelf op Instagram te melden.#Perez #RedBullRacing #Verstappen #F1 pic.twitter.com/nCYZbovqH6 — GPFans NL (@GPFansNL) June 4, 2024

