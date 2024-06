Guenther Steiner verwacht dat Alpine ook Mick Schumacher overweegt om het plekje van Esteban Ocon in te nemen, maar zou die optie afraden. De voormalig teambaas van Haas heeft Schumacher aan het eind van 2022 laten vertrekken bij de renstal, aangezien de Duitser net iets te veel schade had gereden, Nico Hülkenberg nam uiteindelijk het zitje over.

Schumacher rijdt momenteel in het World Endurance Championship, namens Alpine en beschikt over twee jaar aan Formule 1-ervaring. Het Franse team heeft maandag bekend gemaakt dat Ocon aan het einde van het jaar vertrekt en de vraag is wie er komend jaar naast Pierre Gasly zal plaatsnemen. Schumacher lijkt een optie te zijn, maar reservecoureur Jack Doohan kan ook niet worden uitgesloten.

'Mick Schumacher is niet beste optie'

Schumacher heeft in 2021 en in 2022 voor het Amerikaanse Haas gereden, toen Steiner daar nog de dienst uitmaakte. De Duitser wist de teambaas echter niet te overtuigen en was met name aan het begin van het jaar betrokken bij een aantal kostbare schuivers. Steiner adviseert het team van Alpine in de Red Flags-podcast om eerder naar Carlos Sainz of Yuki Tsunoda te kijken, in plaats van de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. "Op dit moment niet, nee. Je moet de beste coureur krijgen, waarvan je weet dat hij er is. Ik denk dat mensen laten zien dat ze heel goed zijn. En als fabrieksteam moet je het zo goed mogelijk doen", zo stelt Steiner.

'Alpine heeft gefaald met Ocon naast Gasly'

Het vertrek van Ocon kwam na het onderonsje met zijn teamgenoot in Monaco. Steiner is daar duidelijk over: "En ik zeg altijd, teamgenoten hoeven niet de beste vrienden te zijn, ze hoeven niet uit eten te gaan, maar ze moeten elkaar respecteren. Want uiteindelijk, maar dat is het over het algemeen in het leven, moet je andere mensen respecteren." Dat Gasly en Ocon uiteindelijk een duo werd voor Alpine, vindt Steiner een verkeerde keuze. "Één van hen had moeten zeggen: ‘Ik kan niet in het team zitten met die andere jongen’, en iemand anders had dat misschien moeten zien. Iedereen kent de geschiedenis van die twee en zelfs hun ouders moesten ze blijkbaar uit elkaar houden."