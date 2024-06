Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Canada

Na een weekendje rust, gaat het Formule 1-spektakel zich dit weekend op maken voor de Grand Prix van Canada. Het Circuit Gilles Villeneuve is dan ook het strijdtoneel van ronde negen van het wereldkampioenschap Formule 1.

Het raceweekend in Monaco heeft de Formule 1 weer enigszins doen opschudden. Max Verstappen wist zich namelijk worstelend en al, als zesde te kwalificeren en kwam uiteindelijk ook op die positie over de streep. De winnaar is thuisheld Charles Leclerc, die toch wel toe was aan een goed resultaat op thuisgrond. Die kan de Monegask inmiddels afstrepen en in Canada zullen de ogen toch vooral gericht zijn op het team van Red Bull Racing.

Circuit Gilles-Villeneuve

Het circuit in Montreal wordt al sinds 1978 bezocht door de Formule 1. De eerste overwinning werd gepakt door éne Gilles Villeneuve, nog altijd een held in de Formule 1-wereld. De race heeft daarna praktisch elk seizoen plaatsgevonden, op enkele uitzonderingen na. Het baantje betreft een semi-stratencircuit die door het park in Montreal loopt en is 4,3 kilometer lang. Er zijn twee DRS-zones, eentje op het rechte stuk, de andere begint na bocht zeven in sector twee. Valtteri Bottas heeft met een 1:13.078 nog altijd het (race)ronderecord op zijn naam staan en de race zal aankomende zondag over zeventig ronden worden verreden. Één van de meest bekende bochten is toch wel bocht 14 met daarin de befaamde 'Wall of Champions'.

Weerbericht GP Canada: voorlopig een kletsnat weekend op het programma

Regenachtig weekend?

Daar waar de weersomstandigheden in 2023 vaak een cruciale rol speelden, hebben we de regenbanden dit seizoen nog niet echt vaak in actie gezien. Daar kan het komende weekend echter verandering in komen. Een blik op de weersvoorspellingen van het raceweekend in Canada verraadt namelijk dat we regenachtige taferelen kunnen gaan verwachten in Montreal. Het hele weekend qua temperatuur zien we ongeveer 23 graden Celsius op het kwik verschijnen. Geen onaangename temperatuur, maar bovendien wordt er het hele weekend regen verwacht in Canada. Het zou dus zomaar kunnen dat we in Montreal een natte race gaan meemaken, wat voor opschuddingen in het veld kan gaan zorgen.

Voorlopig ziet het weer voor de Grand Prix van Canada er nog allesbehalve veelbelovend uit. Het hele weekend worden er buien verwacht in Montreal en dus kan het zomaar zijn dat we en natte race gaan zien... 🌧️ pic.twitter.com/X3eCAHKo14 — GPFans NL (@GPFansNL) June 2, 2024

Coureursklassement

Constructeurskampioenschap

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 276 punten 2. Ferrari 252 punten 3. McLaren 184 punten 4. Mercedes 96 punten 5. Aston Martin 44 punten 6. RB 24 punten 7. Haas 7 punten 8. Williams 2 punten 9. Alpine 2 punten 10. Kick Sauber 0 punten

Tijdschema Grand Prix van Canada

Het raceweekend in Canada wordt vrijdag om 19:30 uur (Nederlandse tijd) geopend met de eerste vrije training. Om 23:00 uur is het dan tijd voor de tweede oefensessie. Zaterdag om 18:30 uur krijgen de teams het laatste uurtje aan oefentijd, want om 22:00 uur staat de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada op het programma. Zondag 20:00 uur gaat de race in Montreal van start.

Overzicht tijden

Vrijdag 7 juni

Eerste vrije training: 19:30 uur

Tweede vrije training: 23:00 uur

Zaterdag 8 juni

Derde vrije training: 18:30 uur

Kwalificatie: 22:00 uur

Zondag 9 juni

Grand Prix van Canada: 20:00 uur

