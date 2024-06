Volgens het Duitse Bild is de contractverlenging van Sergio Pérez bij Red Bull Racing een feit. De Mexicaan is volgens het medium akkoord gegaan met een kortlopende deal. Zo zou 'Checo' akkoord zijn gegaan met een zogeheten één plus één-deal.

Pérez is sinds 2021 de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Mexicaan reed in 2020 nog bij Racing Point, maar daar werd zijn contract niet verlengd. De race in Sakhir wist hij echter te winnen en daardoor kwam hij op de radar bij Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team had destijds Alexander Albon naast Verstappen gezet, maar de Britse Thai was op dat moment nog niet klaar voor het zitje bij het topteam. Pérez was de ideale optie en uiteindelijk heeft de 34-jarige Mexicaan vijf overwinningen in de kleuren van het Oostenrijkse team weten te behalen.

Artikel gaat verder onder video

Deal is rond

Het Duitse medium weet het zeker: Pérez en Red Bull Racing gaan met elkaar door. Voorlopig heeft het Oostenrijkse team nog geen officiële bevestiging naar buiten gebracht, dus is het nog even afwachten. Het zou gaan om een één plus één deal en daarmee wordt bedoeld dat Pérez, maar ook het team elk jaar samen bepalen of ze met elkaar doorgaan. De details van dit contract zou naar verluidt voorafgaand aan het weekend in Monaco zijn vastgelegd. 'Checo' tekent in dit geval dus bij tot en met 2026, maar na het 2025-seizoen wordt bepaald of de samenwerking doorgaat. Het is dezelfde constructie die Lewis Hamilton bij Mercedes had, maar die koos er uiteindelijk voor om eind 2024 te verkassen naar Ferrari.

Sainz was een optie

Carlos Sainz was ook even in beeld bij Red Bull Racing, maar volgens het medium zou Christian Horner daar niet welwillend tegenover staan. Dat Pérez naar alle waarschijnlijkheid dus gaat bijtekenen, betekent overigens niet de dat deur naar Red Bull voor Sainz helemaal is gesloten. Zo houdt het medium nog rekening met een eventueel vertrek van Max Verstappen na 2025 en dat zou dan weer een mogelijkheid zijn voor Sainz.

Gerelateerd