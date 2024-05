Verstappen wijst naar cruciale training in Miami, 'Sainz wijst aanbod F1-team af' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Donderdag was de mediadag in Miami en dat betekent dat de coureurs hun vooruitblik op het raceweekend geven. Toch was het vertrek van Adrian Newey ook op de persconferentie een onderwerp en Lewis Hamilton en Sergio Pérez reageerden op het nieuws. Max Verstappen blikt daarnaast vooruit op het sprintweekend in Miami en Carlos Sainz heeft het aanbod van Sauber/Audi naast zich neergelegd. Dit is de GPFans Recap van 2 mei.

'Sainz heeft aanbod Sauber/Audi naast zich neergelegd'

Carlos Sainz heeft de aanbieding van Sauber/Audi naast zich neergelegd en verkent vooral de andere opties. Het automerk dat in 2026 officieel haar debuut in de Formule 1 gaat maken, had wel de portemonnee getrokken voor de Spanjaard, maar die lijkt niet geïnteresseerd te zijn. Het Spaanse Soymotor weet dat te melden en stelt dat Sainz vooral Red Bull en Mercedes in de gaten houdt. Het hele artikel over de afwijzing van Carlos Sainz lezen? Klik hier!

Visa Cash App RB onthult speciale livery voor raceweekend Miami

Het Formule 1-team van Visa Cash App RB heeft een speciale livery voor het aanstaande raceweekend in Miami gelanceerd. Het zusterteam van Red Bull Racing heeft gekozen voor een tropisch kleurenpatroon, dat goed samengaat met het imago van de in Florida gelegen stad. Het team van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda heeft gekozen voor een aantal tropische kleuren op de auto. De speciale livery van het Visa Cash App RB-team zien? Klik hier!

Verstappen blikt vooruit op Grand Prix van Miami: "Extra interessant wegens sprintrace"

Het komende weekend staat de Grand Prix van Miami op het programma en Max Verstappen gaat in Florida op zoek naar zijn vijfde zege van dit seizoen. "Miami is altijd één van de meest fysieke banen, zeker door de hitte en de benauwdheid. We kijken uit naar de uitdaging van komend weekend. Het is een interessant circuit met een mooie mix aan bochten en lange rechte stukken. Het wordt cruciaal om te leren van de auto tijdens dit weekend." De hele vooruitblik van de Nederlander lezen? Klik hier!

Doornbos blikt terug op testuren met Newey: "Voor mij betekende dat een ritje naar de fysio"

Voormalig Red Bull-coureur Robert Doornbos blikt op LinkedIn terug op zijn eigen periode bij het Oostenrijkse team, waarbij hij uitvoerig met Adrian Newey werkte om onderdelen te testen. Dat pakte overigens niet altijd even goed uit. "Voor Adrian was het gewoon een vinkje bij wat hij de volgende keer niet moest doen. Voor mij betekende het een ritje naar de fysio en dan meteen terug in een nieuwe auto om een ander idee te testen dat misschien wel zou werken." De hele reactie van Doornbos lezen waarin hij ook de impact op Red Bull Racing bespreekt? Klik hier!

Specsavers reageert op vertrek Newey: "Gefeliciteerd Lewis Hamilton met winnen achtste titel"

De Britse tak van Specsavers neemt een schot voor de boeg en reageerde woensdag ook op het aangekondigde vertrek van Adrian Newey. De opticien ziet de ontwerper wel naar Ferrari verkassen en feliciteert Lewis Hamilton alvast met het winnen van zijn achtste wereldkampioenschap. De felicitatie van het brillenmerk bekijken? Klik hier!

Pérez en Hamilton reageren op mogelijke Ferrari-transfer Newey

Ook op de persconferentie Miami is het vertrek van Adrian Newey hét gespreksonderwerp. Sergio Pérez reageert namens Red Bull Racing op het vertrek van de ontwerper en aan Lewis Hamilton wordt gevraagd wat hij vindt van een mogelijk Italiaans avontuur voor Newey. De reacties van beide mannen lezen? Klik hier!

