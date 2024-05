Het Formule 1-team van Visa Cash App RB heeft een speciale livery voor het aanstaande raceweekend in Miami gelanceerd. Het zusterteam van Red Bull Racing heeft gekozen voor een tropisch kleurenpatroon, dat goed samengaat met het imago van de in Florida gelegen stad.

Het Formule 1-circus stijgt deze week neer in het Amerikaanse Florida, waar op zondag 5 mei de Grand Prix van Miami wordt verreden. Het is nog maar de derde editie van de race in de glamourstad, maar het evenement heeft sinds haar debuut in 2022 in hoog tempo naam voor haarzelf gemaakt. Niet alleen omdat het Miami International Autodrome een circuit is met meerdere uitdagingen voor de rijders, maar ook vanwege alle toeters en bellen om het weekend heen. Zo zijn de aanwezige wereldsterren niet op twee handen te tellen en pakken verschillende coureurs en teams uit met speciale helmdesigns en eenmalige liveries.

Onder andere Ferrari verschijnt aankomend weekend met een aangepaste livery op het toneel. De Italiaanse grootmacht heeft de blauwe kleur uit de geschiedenis van het merk teruggebracht op zowel de auto als de teamkleding. Ook Visa Cash App RB heeft nu een speciaal jasje tentoongesteld. Het team van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda heeft gekozen voor een aantal tropische kleuren op de auto. Bekijk het hieronder.

