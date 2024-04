Helmut Marko sluit zich aan bij de woorden van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen over de sprintweekenden in de Formule 1. Het is een publiek geheim dat de drievoudig wereldkampioen geen fan is van de extra races over honderd kilometer, en de Oostenrijker houdt er eenzelfde mening op na.

De Grand Prix van China vormde afgelopen weekend het decor voor het eerste sprintweekend van het 2024-seizoen, terwijl over iets meer dan een week de tweede wordt verreden in Miami. In tegenstelling tot eerdere jaren wordt dit seizoen op vrijdag de sprintkwalificatie verreden, waarna de sprintrace op zaterdagochtend volgt. Een paar uur later is het vervolgens tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix, waarmee dit - net als tijdens reguliere weekenden - de laatste sessie voor de hoofdrace is. Ook hebben de teams wat meer vrijheid gekregen in het afstellen van de auto, zodat niet alles na de eerste en enige vrije training meteen in beton is gegoten.

Verstappen waarschuwt Formule 1

Die wijzigingen zijn bij veel coureurs, waaronder Max Verstappen, goed gevallen. De Red Bull Racing-coureur deelde na afloop van de hoofdrace in China echter ook meteen een waarschuwing uit: "Het sprintformat was beter, denk ik", klonk het. "Het is wat logischer. Maar we moeten het niet pushen. We hebben al 24 races in een jaar, en zes van deze sprintevenementen. Ik snap het wel, het verkoopt beter en is goed voor de cijfers op TV, maar het zorgt ook voor meer druk op de monteurs om alles iedere keer perfect te doen. We moeten ermee dealen, maar laten we nu vooral niet denken dat we er hier nu twaalf van nodig hebben, want dat gaat z'n tol eisen op de mensen."

Marko schaart zich achter Verstappen

Helmut Marko kan zich vinden in de woorden van zijn coureur: "Deze twee dagen zijn [op deze manier] makkelijker in de markt te brengen dan bij het klassieke weekendformat", schrijft de Red Bull-topman in zijn column voor Speedweek. "Vanuit sportief oogpunt ben ik meer een fan van het traditionele proces, want een sprint haalt iets van de charme weg bij de hoofdrace. Omdat de deelnemers maar één vrije training hebben, kan je de plank misslaan qua afstellingen, zoals ons twee jaar geleden in Brazilië overkwam. Met de reglementen van destijds, waaronder nauwelijks aanpassingen aan de auto waren toegestaan, was de race verloren. Conclusie over de sprint: als organisator, ja. Als fan, nee", leest het.

