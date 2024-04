De eerstvolgende bestemming op de Formule 1-kalender is Miami: een weekend vol glamour, wereldsterren en toeters en bellen. En daarnaast het decor voor het tweede sprintweekend van het 2024-seizoen.

Het Formule 1-circus stijgt volgende week neer in het Amerikaanse Florida, waar op zondag 5 mei de Grand Prix van Miami wordt verreden. Het is nog maar de derde editie van de race in de glamourstad, maar het evenement heeft sinds haar debuut in 2022 in hoog tempo naam voor haarzelf gemaakt. Niet alleen omdat het Miami International Autodrome een circuit is met meerdere uitdagingen voor de rijders, maar ook vanwege alle toeters en bellen om het weekend heen. Zo zijn de aanwezige wereldsterren niet op twee handen te tellen en pakken verschillende coureurs en teams uit met speciale helmdesigns en eenmalige liveries.

Miami International Autodrome

Het Miami International Autodrome is een zogeheten tijdelijk circuit, dat speciaal voor het Formule 1-weekend wordt opgebouwd. De baan voert de coureurs over 5,412 kilometer lang asfalt, gelegen rondom het Hard Rock Stadium in de Miami Gardes, de thuishaven van het NFL-team de Miami Dolphins. Het circuit telt in totaal 19 bochten en drie DRS-zones, waarbij met name het lange rechte stuk tussen bocht zestien en zeventien genoeg inhaalmogelijkheden biedt. De snelste raceronde is in handen van Max Verstappen. Hij ging in 2023 in 1.29.708 de baan rond. De Grand Prix van Miami wordt verreden over 57 ronden.

Tijdschema Grand Prix van Miami - Nederlandse tijd

Daarnaast vormt het raceweekend in Miami het decor voor het tweede sprintweekend van het Formule 1-seizoen. Dat betekent dat het weekend op vrijdag 3 mei om 18:30 uur Nederlandse tijd wordt afgetrapt met de eerste en enige vrije training, waarna het om 22:30 uur tijd is voor de sprintkwalificatie. Op zaterdag 4 mei is het om 18:00 uur tijd voor de sprintrace, om vervolgens om 22:00 uur te beginnen met de kwalificatie voor de hoofdrace. De Grand Prix van Miami gaat op zondag 5 mei om 22:00 uur van start. In Miami is het zes uur eerder dan in Nederland.

Overzicht tijden

Vrijdag 3 mei

18:30 uur: eerste vrije training

22:30 uur: sprintkwalificatie

Zaterdag 4 mei

18:00 uur: sprintrace

22:00 uur: kwalificatie

Zondag 5 mei

22:00 uur: Grand Prix van Miami

