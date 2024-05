Komend weekend staat de Grand Prix van Miami voor de derde keer op het programma. Voor de tweede keer dit seizoen gaan we rijden volgens het 'nieuwe' sprintraceformat dat in 2023 geïntroduceerd werd. Hoe zat het ook alweer precies qua regels en sessies tijdens deze weekenden?

Het Miami International Autodrome is een zogeheten tijdelijk circuit, dat speciaal voor het Formule 1-weekend wordt opgebouwd. De baan voert de coureurs over 5,412 kilometer lang asfalt, gelegen rondom het Hard Rock Stadium in de Miami Gardes, de thuishaven van het NFL-team de Miami Dolphins. Het circuit telt in totaal 19 bochten en drie DRS-zones, waarbij met name het lange rechte stuk tussen bocht zestien en zeventien genoeg inhaalmogelijkheden biedt. De snelste raceronde is in handen van Max Verstappen. Hij ging in 2023 in 1.29.708 de baan rond. De Grand Prix van Miami wordt verreden over 57 ronden.

Sprintraceformat in 2024

Dit weekend keren we na twee succesvolle race terug in Miami en om dat te vieren gaan we dat doen met het tweede sprintraceweekend van het jaar. De sprintraces - die in 2021 werden geïntroduceerd - gingen vorig seizoen wegens de nodige kritiek op de schop. De FIA introduceerde de Sprint Shootout, een verkorte kwalificatie die de startopstelling bepaalt voor de sprintrace van de zaterdag. De twee sprintsessies zorgen ervoor dat we geen VT2 en VT3 rijden in dit weekend. De coureurs krijgen dus maar één kans om te oefenen, voordat we overgaan op een sessie waar het er echt om draait. In tegenstelling tot 2023, is de Sprint Shootout nu al op de vrijdag, waar vorig seizoen de kwalificatie voor de race al op vrijdag werd gereden.

Sprint Shootout

De Sprint Shootout wijkt af van de reguliere kwalificatie, al zijn er ook overeenkomsten. De sessie wordt afgewerkt aan de hand van een Q1, Q2 en Q3. Deze sessies zijn echter korter dan de sessies tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix. Q1 duurt 12 in plaats van 18 minuten, Q2 duurt 10 in plaats van 15 minuten en Q3 duurt 8 in plaats van 12 minuten. In Q1 en Q2 moeten coureurs verplicht op een nieuwe set mediums rijden. In Q3 moet de zachte band verplicht onder de bolides worden geschroefd, maar dit hoeft geen nieuwe set te zijn. Aan de hand van de Shootout, wordt de startopstelling voor de sprintrace van zaterdag bepaald. In die sprintrace kunnen de coureurs belangrijke punten voor het wereldkampioenschap in de wacht slepen.

Puntenverdeling Formule 1-sprintraces 2024

Eerste plaats: acht WK-punten

Tweede plaats: zeven WK-punten

Derde plaats: zes WK-punten

Vierde plaats: vijf WK-punten

Vijfde plaats: vier WK-punten

Zesde plaats: drie WK-punten

Zevende plaats: twee WK-punten

Achtste plaats: één WK-punt

Tijdschema Grand Prix van Miami - Nederlandse tijd

Het sprintraceweekend in Miami betekent dat het weekend op vrijdag 3 mei om 18:30 uur Nederlandse tijd wordt afgetrapt met de eerste en enige vrije training, waarna het om 22:30 uur tijd is voor de sprintkwalificatie. Op zaterdag 4 mei is het om 18:00 uur tijd voor de sprintrace, om vervolgens om 22:00 uur te beginnen met de kwalificatie voor de hoofdrace. De Grand Prix van Miami gaat op zondag 5 mei om 22:00 uur van start. In Miami is het zes uur eerder dan in Nederland.

Overzicht tijden

Vrijdag 3 mei

18:30 uur: eerste vrije training

22:30 uur: sprintkwalificatie

Zaterdag 4 mei

18:00 uur: sprintrace

22:00 uur: kwalificatie

Zondag 5 mei

22:00 uur: Grand Prix van Miami

