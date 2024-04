VIDEO: 'Newey wil vertrekken bij Red Bull Racing' | GPFans News

Donderdagmiddag is de Formule 1-wereld opgeschud door het plotselinge hardnekkige gerucht dat Adrian Newey op het punt staat om zijn vertrek bij Red Bull Racing te realiseren. Hoewel een officiële bevestiging nog niet gezien of gehoord is, lijkt het wel een typisch gevalletje 'waar rook is, is vuur'. Inmiddels hebben we via Sky Sports overigens ook vernomen dat er helemaal geen dergelijke communicatie vanuit Newey aan het team over die boodschap bekend is.

