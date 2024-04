Viaplay heeft momenteel de uitzendrechten voor de Formule 1 hier in Nederland in handen en hoopt dit voor nog een aantal jaar te kunnen verlengen. Er wordt nu echter gemeld dat de financiële positie van de Scandinavische streamingsdienst nog niet stevig genoeg is om een nieuwe deal officieel te maken.

De financiële problemen bij de Viaplay Group zijn geen geheim en het entertainmentbedrijf is dan ook uit verschillende markten gestapt, zoals Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en de Baltische Staten. Nederland is een van de weinige markten waar ze nog wel net aan winstgevend weten te zijn. President en CEO Jørgen Madsen Lindemann kondigde afgelopen week dan ook mooie plannen aan. Zo wil Viaplay een kanaal met sportnieuws introduceren evenals een speciaal soort abonnement, waarbij wel reclames te zien zijn, in tegenstelling tot bij de 'normale' abonnementen, maar het bedrag gaat daardoor wel lager liggen - al is de prijs hiervan nog niet bekend. Viaplay noemt het een "flexibele oplossing" dat het aan klanten wil aanbieden voor degenen die alles live willen zien, maar niet €17,99 per maand kwijt kunnen of willen.

Ziggo bood hoger

De Telegraaf bracht eerder deze maand het nieuws uit dat Viaplay haar handtekening zou hebben gezet onder een contractverlenging met Formula One Management (FOM) om de uitzendrechten in Nederland te behouden. Naar verluidt gaat het om een deal voor tot en met 2029, waarbij de prijs per jaar van 30 naar 45 miljoen euro is gegaan. De NOS kon ondertussen melden dat VodafoneZiggo, het telecombedrijf achter Ziggo Sport dat de koningsklasse tot en met 2021 mocht uitzenden, hoger had geboden, maar dat FOM alsnog voorkeur heeft voor Viaplay.

Bankgarantie

Bovenstaande bronnen meldden ook dat de officiële aankondiging van de verlenging van het contract tussen Viaplay en FOM in april zou komen, maar volgens Totaal TV zullen we daar nog even langer op moeten wachten. Viaplay zou nog enige weken hebben om het benodigde geld voor de overeenkomst bij elkaar te krijgen, maar de financiële positie is momenteel nog niet stevig genoeg om de nieuwe deal uit te kunnen voeren. Het platform schrijft dat "bij het ondertekenen van de uitzendrechtenovereenkomst moet een koper - in dit geval Viaplay dus - een deel van de totale waarde van de overeenkomst direct betalen. Voor het overige deel van de waarde van de gehele overeenkomst dient een bankgarantie overhandigd te worden" en dit laatste is waar mogelijk over gestruikeld wordt. Als Viaplay niet aan het benodigde geld komt, is er alsnog een kans dat VodafoneZiggo kan toeslaan.

