De Viaplay Group heeft maatregelen genomen na 'oneerlijke' praktijken van haar klanten. De Scandinavische streamingsdienst die de uitzendrechten van de Formule 1 hier in Nederland in handen heeft, wil het delen van accounts stopzetten.

Viaplay heeft haar cijfers van het eerste kwartaal van 2024 publiekelijk gemaakt. Daar kwam een brief van president en CEO Jørgen Madsen Lindemann bij. De Deen verklaarde onder andere de prijsverhogingen. Volgens hem moeten klanten nu meer betalen, zodat Viaplay op haar beurt meer kan investeren in het maken van nieuwe content, maar hij gelooft dat de streamingsdienst nog steeds een goede prijs-kwaliteitverhouding heeft. Lindemann legde uit dat de kosten die kwamen kijken bij het maken van content de afgelopen jaren, harder zijn gestegen dan hun inkomsten vanwege concurrentie, onderliggende inflatie en aanhoudende, ongunstige valutaschommelingen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: CEO Viaplay Nederland reageert: 'Dít is de verklaring voor daling in abonnees'

Delen van accounts aanpakken

Viaplay is ook in gesprek gegaan met hun distributiepartners om te leren over wat er de afgelopen jaren minder goed is gedaan en daarin kwam het delen van accounts naar boven. Dat willen ze graag stopzetten, want volgens Lindemann is dat een groot probleem voor de sector. De streamingsdienst schat dat ongeveer een derde van de premium-abonnees de accountgegevens voor hun Viaplay-abonnementen heeft gedeeld. "Dat is niet eerlijk," zei de Deen daarover. "We hebben [daarom] in sommige markten veranderingen doorgevoerd om het aantal gelijktijdige streams voor live-evenementen te beperken. Deze zijn succesvol gebleken en hebben nieuwe klanten aangemoedigd om mee te doen en te betalen voor het entertainment dat ze bekijken."

Binnenkort gaat het delen van accounts nóg steviger aangepakt worden. "We zullen deze zomer verdergaande initiatieven ontplooien om meer te kunnen betalen voor waar zij naar kijken. We werken ook samen met onze sectorgenoten om piraterij te bestrijden, maar we hebben veel meer hulp nodig van politici en toezichthouders om alle vormen van illegale distributie van inhoud te voorkomen en te controleren," zo sloot de president en CEO van de Viaplay Group af.

Gerelateerd