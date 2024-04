Viaplay Nederland heeft bij monde van CEO Roger Lodewick tegenover GPFans gereageerd op het nieuws dat Viaplay een substantieel aantal abonnees is verloren. Viaplay, dat in Nederland met name bekend is vanwege haar Formule 1-uitzendingen, laat weten dat er een reden ten grondslag ligt achter de afname en stelt dat er inmiddels zelfs een kleine groei te zien is.

Vanochtend schreef GPFans een artikel over de teruglopende aantal abonnees van Viaplay. De Zweedse streamingsdienst verloor ongeveer een vijfde van haar betalende klanten in Q1 van 2024, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat is bijna 20 procent. Toch is de situatie niet zo schrijnend als dat het lijkt, zo zegt Lodewick, die de Nederlandse tak van Viaplay onder zijn hoede heeft. Tegenover GPFans laat hij weten dat het abonneebestand in Q1 inderdaad gekrompen is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar wijst ook naar de reden.

Viaplay wijst reden aan van krimp in abonneebestand

"Iets meer context [aan dit verhaal, red]. Deze vergelijking is Q1 2023 met Q1 2024. De verklaring hiervoor is echter de opschoning van het B2B-abonneebestand in Q1 2023 dat we hebben uitgevoerd, waarbij we campagneabonnees uit het totaal hebben verwijderd", zo laat Lodewick weten. Volgens de topman is het dan ook logischer om te kijken naar de kwartaalcijfers van eind vorig jaar en begin dit jaar. Dat geeft een beter beeld van de abonnee-situatie en laat zien dat er sprake is van "een kleine groei". Lodewick erkent dat de abonneevolumes niet overal op het gewenste niveau zitten, maar dat de Nederlandse tak juist wel op het goede spoor zit.

Viaplay Nederland heeft hoog abonneevolume

"Een nauwkeurigere maatstaf is de ontwikkeling op kwartaalbasis: Q4 2023 vs Q1 2024. Die laten een kleine groei van het abonneebestand zien. Waarbij de hogere abonneevolumes in Nederland de lagere volumes in de Scandinavische landen compenseerde", aldus Lodewick in een reactie op GPFans.

