Viaplay heeft toegegeven dat de kosten momenteel hoger zijn dan verwacht en dat ze ook met een hoog tempo blijven stijgen. Toch kijkt de streamingdienst naar innovaties en veranderingen, zoals bijvoorbeeld een kanaal waarin al het sportnieuws voorbij gaat komen.

In het verslag van het eerste kwartaal in 2024 geeft Viaplay CEO Jørgen Madsen Lindemann toe dat de kosten toe beginnen te nemen. "De realiteit is dat onze contentkosten de afgelopen jaren sneller zijn gestegen dan onze inkomsten, als gevolg van concurrentie, onderliggende inflatie en aanhoudende ongunstige wisselkoersschommelingen. We kunnen niet van onze directe klanten en distributiepartners verwachten dat ze deze kostenstijgingen voor 100% alleen dragen, daarom hebben we geselecteerde sport- en niet-sportcontent in sublicentie gegeven aan andere omroepen en streamers."

Komt Viaplay met nieuwskanaal over sport in Nederland?

Vervolgens gaat Lindemann namens Viaplay in op veranderingen die het, bijvoorbeeld in Nederland, heeft doorgevoerd. "We innoveren ook met nieuwe producten, zoals ons interessante lineaire tv-kanaalsamenwerkingsverband met Talpa TV in Nederland." Daarna onthult Lindemann iets wat er aan zit te komen: een nieuw kanaal. "We zijn ook van plan om een nieuw sportnieuwskanaal te lanceren in de meeste van onze markten, om nog meer voordeel te halen uit ons uitgebreide sportaanbod. En we zullen deze zomer een nieuw HVOD-streamingpakket introduceren met reclame, om onze klanten flexibele oplossingen te bieden en extra mogelijkheden om onze content te gelde te maken."

Viaplay maakt werk van veranderingen

Volgens Lindemann zijn er al veel veranderingen in werking gezet en zullen ze de komende tijd doorgevoerd worden. "We zijn in gesprek met onze distributiepartners over al het bovenstaande en zullen leren van wat er de afgelopen jaren goed en minder goed is gedaan, zowel wat betreft producten die hebben gewerkt als waar we het consumentenaanbod kunnen verbeteren en onze content beter te gelde kunnen maken."

