Volgens Robert Lodewick, CEO van Viaplay Nederland, heeft de prijsverhoging bij Viaplay - waar zowel het jaarabonnement als maandabonnement duurder gaan worden - niks te maken met het toevoegen van F1 TV aan het abonnement. Er is een andere reden voor de prijsstijging.

Naast dat het openbare kanaal van Viaplay verdween begin dit jaar, werd ook duidelijk dat mensen met een abonnement er ook F1 TV bij zullen krijgen of hebben gekregen. Het jaarabonnement werd daarna 30 euro duurder en ging naar 94,99 euro. Heeft dat iets met het toevoegen van F1 TV te maken? "Nee, dat staat echt los van elkaar", zegt Lodewick tegen Motorsport.com. "We hebben echt nul invloed op het prijsbeleid van F1 TV. Mocht je denken dat wij daar iets over te zeggen hebben, dan overschat je onze invloed! Het zou bovendien niet eens mogen.”

Waarom de prijsverhoging?

Vervolgens legt Lodewick uit waarom de prijzen bij Viaplay dan wel weer omhoog zullen gaan. Want naast het jaarabonnement gaat ook het maandabonnement van 15,99 euro naar 17,99 euro. “Dat heeft te maken met dat de prijzen voor de rechten omhoog gaan. Daarmee nemen onze kosten toe. We willen echter graag het beste sportaanbod blijven aanbieden en op de manier zoals we dat nu doen. Maar daar hangt gewoon een bepaald prijskaartje aan.”

Viaplay komt met actie

Om de klanten tegemoet te komen, heeft Lodewick met Viaplay een kortingsactie bedacht. “Drie weken voor we de prijsverhoging doorvoeren, kun je gedurende drie weken een jaarabonnement bij ons afnemen waarbij je omgerekend 13,79 euro per maand betaalt. Een prijsverhoging is nooit leuk. Maar met deze actie willen we onze trouwe klanten graag de mogelijkheid bieden om voor een scherpere prijs bij ons te blijven. Deze aanbieding is dus voor beperkte tijd beschikbaar, van 30 april tot en met 21 mei.”

