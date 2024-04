Roger Lodewick heeft iets meer dan drie maanden als CEO van Viaplay Nederland achter de rug. In de tussentijd is er veel gebeurd, zoals de prijsverhoging, Viaplay TV en de onderhandelingen over de uitzendrechten van F1 in Nederland voor 2025 en daarna. Op dat laatste gaat Lodewick nu namens Viaplay voor het eerst in.

In gesprek met Motorsport.com bespreekt Lodewick zijn eerste paar maanden als CEO van Viaplay Nederland. Hoe bevalt het hem tot nu toe en hoe zijn de eerste maanden gegaan? "Heel positief. Ik heb een organisatie aangetroffen die al heel goed stond en functioneerde. Verder hebben we een goed begin gemaakt met het meer open communiceren en beter toegankelijk zijn voor zowel de media als onze klanten. Er staan momenteel vijf vacatures uit voor de functie van social media-manager. Zoiets heeft tijd nodig. Je moet eerst in kaart brengen wat je nodig hebt en bepalen waar je de focus legt. En daarna is het zaak om de juiste mensen te vinden. Dat proces loopt dus."

Uitzendrechten F1 in Nederland

Lodewick wordt ook gevraagd naar de uitzendrechten van F1, die vanaf 2025 weer te koop zijn. Volgens geruchten die deze week door meerdere media naar buiten zijn gebracht, zou er al een deal zijn en gaat Viaplay de komende vijf jaar voor 225 miljoen euro wederom de Formule 1 uitzenden. Lodewick zegt er namens Viaplay het volgende over: "Sportrechten zijn altijd een hot topic in Nederland. Dat zagen we eerder ook toen ESPN in onderhandeling was met de Eredivisie over de uitzendrechten. Heel veel mensen vinden daar iets van en voelen zich ook geroepen om er iets over te zeggen." Het was duidelijk dat ze bij Ziggo Sport nogal teleurgesteld waren over het feit dat ze, volgens de geruchten, de uitzendrechten mis waren gelopen.

Geruchten zijn niet fijn

Lodewick stelt dat de geruchten omtrent de onderhandelingen voor geen enkele partij goed zijn, daar waar het ook niet bevorderlijk is voor alle werknemers van de betrokken partijen. “Het is voor hen niet leuk om te horen dat de rechten naar Ziggo gaan, terwijl er nog helemaal niets bevestigd is door de Formule 1. Om een week later te horen dat de rechten toch bij Viaplay blijven en weer een week later dat Apple zich in de strijd mengt. Iedereen mag er graag iets over zeggen, maar voor de mensen die bij ons aan de F1-programma’s werken, is dat gespeculeer niet zo fijn.”

