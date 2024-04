Viaplay zal naar verluidt ook de komende jaren de Formule 1 weer mogen uitzenden hier in Nederland. De Scandinavische streamingsdienst lijkt als winnaar uit de biedingsrace te zijn gekomen. Dat melden bronnen tegenover De Telegraaf.

Halverwege het F1-seizoen van 2021 werd bekend dat Viaplay vanaf 2022 actief zou worden in Nederland en de uitzendrechten van de koningsklasse van de autosport zou overnemen van Ziggo voor ten minste drie jaar. De Viaplay Group kwam in zwaar financieel weer terecht en dus werd er in de zomer van 2023 binnen het bedrijf gereorganiseerd. 25% van de werknemers werd ontslagen en Viaplay trok zich terug uit landen waar ze niet winstgevend waren. De streamingsdienst is nu niet meer actief in Noord-Amerika, hun uitzendrechten in de Baltische staten zijn verkocht aan de TV3 Group en eerder deze maand vertrok Viaplay ook uit het Verenigd Koninkrijk na de verkoop aan Premier Sports.

Tot en met 2029 op Viaplay

Nederland was een van de weinige markten waar Viaplay winstgevend was, maar toch had het een geldinjectie nodig om te kunnen overleven. Deze kwam afgelopen januari in de vorm van het afstaan van aandelen aan Canal+ en PPF voor 229 miljoen Zweedse kronen (20 miljoen euro). Daarnaast is SBS9 omgezet in Viaplay TV in een nieuwe samenwerking met Talpa Network. Zo zijn een aantal F1-sessies live te zien op het open kanaal.

Nu weet De Telegraaf te melden dat de Formule 1 zal blijven op Viaplay hier in Nederland. Het zou gaan om een nieuw contract voor vijf seizoenen vanaf 2025.

Later deze maand officieel

Dat zou dus betekenen dat Viaplay de uitzendrechten in handen blijft houden tot en met in ieder geval eind 2029. Tussen 2022 en 2024 betaalde de streamingsdienst rond de dertig miljoen euro per jaar om de koningsklasse uit te mogen zenden. Naar verluidt gaat dit vanaf 2025 omhoog naar 45 miljoen euro per jaar. Het nieuwe contract tussen Viaplay en Formula One Management zou dus maar liefst 225 miljoen euro waard zijn. De Telegraaf verwacht dat de deal later deze maand officieel wordt aangekondigd. Het management van de Formule 1 en Viaplay-'sportbaas' Peter Nørrelund hebben nog niet gereageerd.

