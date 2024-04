Viaplay en Talpa Network kondigden in aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Japan een samenwerking aan. Het lijkt op het eerste gezicht nog niet het succes te zijn waar op werd gehoopt. Negatieve reacties stroomden binnen tijdens het debuut van het nieuwe open kanaal.

Viaplay kwam begin 2022 in Nederland als streamingdienst, maar sinds afgelopen vrijdag 5 april beschikt het ook over een open net na de omdoping van de zender SBS9. Daarop zal het onder andere de Formule 1 gaan laten zien, maar ook de Premier League, Bundesliga en darten. De tweede vrije training op het Suzuka International Racing Course werd integraal uitgezonden, waardoor het spektakel live te volgen was voor de fans. Maar voor de liveverslagen van de kwalificaties en de Grands Prix moet nog altijd een abonnement worden afgenomen, want die worden namelijk niet integraal uitgezonden. Een paar uur nadat een sessie is afgelopen, is het pas op Viaplay TV te zien. De kwalificatie en de race worden op zaterdag en zondag, respectievelijk, om 13:00 uur uitgezonden op het open kanaal.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ricciardo krijgt nieuw chassis van RB voor China: "Heb dit zeker aangegeven"

Reacties

De Nederlandse Formule 1-fans die eerst blij waren met het nieuws dat de koningsklasse van de autosport terugkwam op het open net, werden al gauw teleurgesteld. Er werd vooral geklaagd over de lange reclameblokken. Daarnaast bleek de analyse van Vrije Training 2 niet uitgezonden, maar ging de voorkeur bij Viaplay TV uit naar Tel Sell. Ook was men niet te spreken over het commentaar.

Voor de mensen die blij waren met wat formule 1 op het open kanaal, hopelijk houden jullie van reclame. 😂



Enorm blij met f1 tv. #viaplay #formule1 #f1tv — Michael (@Michael040) April 5, 2024

Ik dacht: ik geef Viaplay tv een kans. Maar precies waar ik al bang voor was: ik heb nu al bijna 5 minuten reclame. Als dit tijdens een race ook zo gaat, snap ik de meerwaarde voor de F1 liefhebber niet. #fail #F1 #JapaneseGP #Viaplay pic.twitter.com/ubgValkBIL — Marleen (@LaLeentje) April 5, 2024

En het is weer een lachertje, zoals alles wat #Viaplay doet.. 🤣🤣🤣 Af en toe een beetje sport tussen de reclame door.. gedoemd om te mislukken.

Viaplee Viafail ViaScam Vianee — Jens Javiera (@JensInspires) April 5, 2024

Ik was benieuwd naar de analyse op Viaplay pic.twitter.com/vp10Q4trUi — Arjan van der Knaap (@arjanknaap) April 5, 2024

@viaplay @talpa bijzonder irritant die minuten lange reclame tijdens de training. Hou daar mee om. En dan de training laten zien op een split screen belachelijk. @JohndeMol1 — (Watcher Referee Mistakes) (@DodemontPaul) April 5, 2024

@SBS6 #SBS9 dit is een wanprestatie, een miskenning en belediging van de sport-tv-kijker @viaplaysportnl Via #SBS en dan en gefragmenteerd en achteraf en middels splitscreen incl commercials. Vreselijke SBS-tv dit. Uiteraard trek je hier geen kijkers mee. Vreemde deal SBS/ViaPlay pic.twitter.com/2mZ0njlKwH — Cor (@alletijden) April 5, 2024

Naast dat de reclameblokken waardeloos zijn bij #SBS9, blijft het commentaar van #VIAPLAY gewoon zwaar onder het niveau van wat we gewend zijn met @Olav_Mol en @jackontracks bij @grandprixradio en @ZiggoSport — Erwin (@ErwinJ77) April 5, 2024

Ik kijk even even #Viaplay tv. Het voormalige #SBS9. Amber valt niet mee. Nog steeds niet. @viaplaysportnl en het praatprogramma verder ook niet.zelfs niet gratis. Ik betaal liever voor kwaliteit. — Vo Vo Guy 🕴️ (@hakenhaai) April 5, 2024

@viaplaysportnl leuk hoor Viaplay met @SBS9 maar er is véél te vaak én te véél reclame nu en dat is niet op Viaplay app. Dus minder reclame..Anders is t n flop deze combi. — Lily #steundeboeren🚜🚜🚜 (@Lilylilajo) April 5, 2024

Gerelateerd