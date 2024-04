Daniel Ricciardo heeft het tijdens de eerste drie Formule 1-races van dit seizoen lastig gehad. De coureur van Visa Cash App RB gaat in aanloop naar de Grand Prix van Japan dieper in op waar op stuit. Het Red Bull-zusterteam bevestigt dat hij een nieuw chassis zal krijgen.

Yuki Tsunoda heeft de 6 punten die het team uit Faenza tot dusver heeft gescoord in 2024 allemaal voor zijn rekening genomen en dat deed hij met de zevende finishpositie in de Grand Prix van Australië twee weken geleden. Daarvoor kwam hij als veertiende en vijftiende over de streep in Bahrein en Saoedi-Arabië, respectievelijk. Ricciardo kon zijn ploegmaat nog redelijk bijbenen tijdens de wedstrijden in het Midden-Oosten, maar in zijn thuisrace was hij duidelijk niet zo goed in vorm als Tsunoda. De Honeybadger is nog altijd puntloos na P12 op het Albert Park Circuit.

Betere voorbereiding, maar mindere resultaten

"Natuurlijk hadden we betere resultaten gewild in de eerste drie races," begon Ricciardo tegenover de aanwezige media in Japan. Hij onthulde dat hij en zijn engineers het chassis hebben bekeken voor mogelijke problemen. "We proberen er natuurlijk voor te zorgen dat alles klopt en er niet ergens fouten zitten. Het geeft ons wat rust aan ons hoofd, omdat we het behoorlijk hebben onderzocht. Toen ik vorig jaar instapte, zat ik er in Boedapest meteen goed bij, maar dit jaar voelt het alsof ik een beetje achterloop, juist met een betere voorbereiding en meer ervaring met de auto en het team. Dat is dus waarom we er zeker van willen zijn dat we niet iets missen waar we momenteel geen controle over hebben."

Nieuw chassis

Gevraagd naar of hij RB verzocht heeft hem een nieuw chassis te geven, antwoordde de 34-jarige uit Perth: "Ik heb dat zeker aangegeven. Gewoon, wederom, om het zekere voor het onzekere te nemen. Er is in het verleden verschil geweest. Ik rij nu al zolang in F1, maar je kan altijd verschillen vinden. Dus dat was zeker iets waarvan ik heb aangegeven dat dat mogelijk de reden is waarom ik het lastig heb, voordat we gewoon maar gaan zeggen dat ik shit ben, dus laten we in ieder geval dat oplossen, zodat we dat naast ons kunnen leggen."

Na de mediaverplichtingen van Ricciardo op de donderdag in Japan bevestigde RB op de vrijdagochtend dat de Australiër een nieuw chassis zal krijgen voor de Grand Prix van China. Het Red Bull-zusterteam maakt wel duidelijk dat het niet is "vanwege zijn problemen". Een nieuw chassis werd hoe dan ook gebouwd en sportief directeur Alan Permane noemt het "een gelukkig toeval".

