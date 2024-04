Voor Sergio Pérez zit er een cruciale fase in zijn carrière aan te komen. De Mexicaan rijdt dit seizoen in de luwte van Max Verstappen, daar waar hij zich vorig jaar direct kon meten met zijn teamgenoot. Met behulp van 'Checo' wist Red Bull Racing de afgelopen jaren de kampioen bij de teams te worden en Pérez onthult dat het slechts een kwestie van tijd is voordat hij gaat onderhandelen met Red Bull.

De afgelopen maanden wordt er veelvuldig gespeculeerd over het zitje naast Verstappen. Zo is Fernando Alonso al diverse keren genoemd, al zou hij ook de potentiële vervanger kunnen worden bij een vertrek van de Limburger. De naam van Alexander Albon viel al heel even en vanaf Melbourne staat Carlos Sainz ook op de shortlist. Toch zit er nog altijd iemand het zitje, die ook graag dat stoeltje wil behouden. Voor Pérez is het vooral taak geworden om geen terugval te krijgen, waar hij vorig jaar last van had en hij gaat ervan uit dat hij de eerste optie is voor volgend jaar.

Contract

In gesprek met de internationale media, waaronder PlanetF1 vertelt hij: "De situatie is dat we gelukkig zijn als team en ook als coureur. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat we om de tafel gaan zitten en proberen om tot een overeenkomst te komen om mijn contract te verlengen, maar op dit moment valt er niet veel meer te zeggen."

Grand Prix van Japan

Pérez had in Australië nog veel last van de graining en onthult dat Red Bull Racing erop uit is om in Japan hard terug te slaan. "De graining aan de voorkant is op dit moment een zwak punt van onze auto. Ik denk dat het belangrijk is dat we daarvan leren. We willen hier echt een sterk weekend hebben. We willen onszelf echt bewijzen." De RB20 is daarnaast voor het weekend in Japan voorzien van updates en Pérez wacht het even af. "Onze upgrades zijn niet zo groot, dus we zullen zien wat anderen brengen."