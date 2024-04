De beleidsbepalers van de Formule 1 zitten een beetje met bocht zes van het Albert Park circuit in hun maag. Zo zijn er de afgelopen twee seizoenen toch flink wat coureurs even van de baan gegaan in die bocht, om vervolgens weer op de baan te stuiteren. Een situatie die de sport liever niet meer ziet.

Ook dit jaar was het raak. Max Verstappen had een klein momentje in de desbetreffende bocht, maar ook Fernando Alonso. Alexander Albon knalde vorig jaar precies op dat punt van de baan en deed dat dit seizoen nog eens dunnetjes over. George Russell overkwam hetzelfde tijdens de Grand Prix van Australië en de Formule 1 overweegt dan ook de bocht aan te passen, zo heeft Motorsport.com vernomen.

Veiligheid verbeteren

De FIA is het incident tussen Russell en Alonso nog steeds aan het onderzoeken, maar niet om een schuldige aan te wijzen, dat is namelijk al gebeurd. De internationale autosportfederatie richt zich daarom op de veiligheid van de bocht. Er worden diverse opties bekeken voor de race in 2025. Zo wordt er een uitloopstrook overwogen, maar ook een mogelijke baanafzetting behoort tot de opties. Alles wordt in het werk gesteld om een auto die in bocht zes van de baan vliegt, niet terug te laten stuiteren op het circuit.

Incidenten

Diverse coureurs hebben zich de afgelopen weken uitgelaten over het momentje van Russell en Alonso, al ging het daar mee om de schuldvraag. De meeste coureurs zijn het echter wel met elkaar eens dat de aard van de bocht nu al voor een aantal incidenten heeft gezorgd. De FIA en de Formule 1 gaan nu dus aan de slag om de veiligheid te verhogen.

