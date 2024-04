Alonso: "Er staat nergens dat ik 57 ronden op dezelfde manier moet rijden"

Voor Fernando Alonso is de straf in Melbourne nog steeds wel een beetje een pijnlijk onderwerp. Zo heeft hij zich inmiddels allang neergelegd bij de uitgedeeld straf, maar vindt hij nog steeds dat hij niets verkeerds heeft gedaan.

Aan het einde van de race in Melbourne wilde George Russell zijn collega van Aston Martin voorbij. De gewiekste Alonso zag die aanval al aankomen en wist hoe hij zich daartegen kon verdedigen. De Spanjaard liet het gaspedaal iets eerder dan de ronden ervoor los, om zich op te maken voor het DRS-gedeelte. Op die manier werd Russell opgevangen en zou Alonso een betere exit hebben. Het pakte alleen iets anders uit, want Russell vergaloppeerde zich en gaf tijdens de persconferentie in Japan aan dat hij nog op zijn stuur keek. Het gevolg was dat de Brit moest uitwijken, in de grindbak terechtkwam en via de muur tot stilstand kwam op de baan. Alonso kreeg na de race een straf van twintig seconden en is het daar eigenlijk nog steeds niet mee eens.

Geen verplichting om 57 ronden hetzelfde te doen

Tegenover Autosport legt hij uit: "Het was duidelijk. En ik denk dat het nog steeds duidelijk is. De straf in Melbourne was daarom een beetje een verrassing. We kunnen er niets aan doen, we moeten het accepteren en verder gaan en ons concentreren op hier. Maar ik denk dat het niet veel zal veranderen aan hoe we rijden en hoe we het racen benaderen." Het grote argument van de FIA was dat het verschil in rijstijl in die laatste ronde wel heel anders was dan in de rest van de wedstrijd. Toch heeft Alonso maar weinig op van die beredenering. "Er staat nergens dat ik 57 ronden op dezelfde manier moet rijden. Soms rijden we langzamer om brandstof te besparen, om banden te sparen, om de batterij te sparen."

'Gevolgen hebben straf bepaald'

Volgens Alonso moest de FIA wel iets doen, toen zij Russell ineens midden op de baan zagen staan. Hij is er dan zeker van dat de gevolgen in dit geval de straf hebben bepaald. "Honderd procent. Als hij in Abu Dhabi een stuk asfalt of iets dergelijks had, denk ik dat George een paar meter daarna weer op de baan komt en me in de volgende ronde of op het volgende rechte stuk probeert te verslaan. En dan was het geen enkel probleem geweest."

