De Formule 1-rechten zijn zo goed als zeker de volgende vijf jaar in handen van Viaplay en dat grote nieuws werd vrijdagavond bij Vandaag Inside op SBS6 behandeld door sportmarketeer Chris Woerts. Hij vertelt over de situatie en stelt dat men boos is bij Ziggo Sport.

De strijd om de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland is al even in volle gang en fans van de de koningsklasse in ons land wachten met spanning af tot er bekend wordt welk medium de uitzendrechten vanaf volgend seizoen in handen krijgt. Voorlopig lijkt Viaplay de rechten - die sinds 2022 in het Scandinavische bezit zijn - te gaan verlengen in het land van de wereldkampioen. Op donderdag hoorden we via De Telegraaf dat de deal - die de rechten voor de komende vijf jaar bij Viaplay zou leggen - in kannen en kruiken zou zijn.

Tijdens de vrijdagavonduitzending van Vandaag Inside op SBS6 krijgt Woerts de vraag hoe het nu precies allemaal zit: "Het is in ieder geval een deal van vijf jaar in vijf landen. Ook Scandinavië zit erbij met een deal van vijfhonderd miljoen. Het leuke is: de race van Zandvoort komt bij ons op tv bij Viaplay bij Talpa op SBS9, live", zo maakt hij een reclamepraatje voor Talpa. Johan Derksen vraagt hem vervolgens of het geen groot risico voor Viaplay is om zo lang de rechten te kopen, mocht Verstappen op korte termijn ermee willen stoppen: "Hij heeft een contract tot 2028 en dit gaat tot 2029. Ze hebben dus één jaar risico", zegt Woerts. Het gaat daarna ook even over de Mercedes-geruchten van Verstappen: "Hij heeft een hekel aan die Horner, die teambaas. Die mag hij eigenlijk helemaal niet. Hij vindt ook die Checo beter. Daar heeft hij een betere klik mee. De laatste race was Horner alleen maar bezig met Checo en niet met Max", stelt Woerts. Die opmerking zorgt overigens voor hoongelach en een correctie van presentator Wilfred Genee: "Nu lul je uit je nek!"

Vervolgens gaat het nog even over de verliezende partij: Ziggo Sport: "Ziggo had in Nederland iets meer geboden. Maar dat is marginaal, het gaat over een paar miljoen. Maar die hele deal is iets groter. Viaplay zegt: vijfhonderd miljoen voor vijf landen. Dan mag Nederland wat minder opleveren. Als de rest van het bedrag in totaal maar groter is', legt Woerts uit. "Ziggo is boos, ze begrijpen het niet. Ze zeggen nu heel diplomatiek dat ze niet kunnen reageren tot het officieel is, dat gaat volgende week gebeuren. Ze [Viaplay] moeten nog wel even een bankgarantie overleggen", besluit de sportmarketeer.

