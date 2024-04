F1-zender Viaplay houdt hart vast: mensen zeggen abonnement massaal op

Formule 1-zender Viaplay zit al enige tijd in financieel zwaar weer en moet nu ook met lede ogen toezien hoe abonnees hun abonnement massaal opzeggen. De streamingsdienst zag in 2024 maar liefst een vijfde van hun abonnees vertrekken. Niet geheel toevallig is er kortgeleden dan ook een prijsverhoging van de abonnementen aangekondigd.

Viaplay is sinds enkele jaren hét adres voor Nederlanders die live naar de Formule 1 willen kijken. De Zweedse streamingsdienst nam vanaf het seizoen van 2022 de uitzendrechten over van Ziggo, maar heeft vooralsnog moeite om het publiek te overtuigen van hun meerwaarde. Viaplay kende in de opstartfase veel technische problemen en vervolgens werden er snel meerdere prijsverhogingen doorgevoerd. Maar niet alleen in Nederland heeft Viaplay het moeilijk. Het bedrijf werd eerder dit jaar nog van een faillissement gered door een kapitaalinjectie van 229 miljoen Zweedse kronen. In ruil daarvoor moesten zij aandelen afstaan. Sindsdien heeft de streamingsdienst weer wat lucht, maar de financiële situatie blijft zijn stempel drukken. Nu abonnees massaal hun abonnement opzeggen, wordt het nog moeilijker om de gewenste omzet binnen te halen.

Viaplay ziet 20 procent van abonnees vertrekken in 2024

In de eerste drie maanden van dit jaar moest Viaplay met lede ogen toezien hoe ongeveer een vijfde van haar abonnees - vergeleken met dezelfde periode vorig jaar - er vandoor ging. Zij besloten hun abonnement op te zeggen, zo meldt De Telegraaf. Dit is bijna 20 procent. In februari van dit jaar maakte Viaplay al bekend de prijs voor de maandabonnementen in Nederland te verhogen. Vanaf mei betalen Nederlanders maar liefst 17,99 euro per maand voor een abonnement. Om de pijn te verzachten brengt Viaplay wel tijdelijk de mogelijkheid tot een jaarabonnement terug. Deze is in verhouding tot het maandabonnement goedkoper en komt uit op 13,79 euro per maand. Dit jaarabonnement is echter alleen verkrijgbaar tussen 30 april en 21 mei, zo meldt TotaalTV.

Behoudt Viaplay wel F1-uitzendrechten?

De vraag is of Viaplay de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland behoudt. Kortgeleden kwam het nieuws naar buiten dat de rechten tot en met 2029 in handen blijven van de Zweedse streamingsdienst, maar dit is nog niet officieel bevestigd. En dat heeft alles te maken met het feit dat Viaplay de bankgarantie nog niet binnen heeft. Zolang dat niet is afgerond, kan de deal nog niet officieel wereldkundig worden gemaakt. Naar verluidt moet Viaplay 45 miljoen euro per jaar betalen voor het uitzenden van de Formule 1. Volgens de NOS is dat op dit moment nog 30 miljoen euro. Ziggo had naar verluidt meer geld geboden voor de rechten, maar het lijkt er toch op dat de FOM een voorkeur heeft voor Viaplay.

