Viaplay heeft meer bekendgemaakt over haar toekomstplannen. De Scandinavische streamingdienst die hier in Nederland de Formule 1 uitzendt, zal met een speciaal, goedkoper abonnement komen.

Na het publiekelijk maken van de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar kwam Jørgen Madsen Lindemann, de president en CEO van de Viaplay Group, naar voren met plannen om de streamingsdienst te verbeteren. Volgens hem is er nog steeds een prima prijs-kwaliteitverhouding, ondanks de recente prijsverhoging, en verklaarde dat klanten nu meer moesten betalen om het maken van nieuwe content te kunnen garanderen. De kosten voor deze content zouden de afgelopen jaren harder zijn gestegen dan hun inkomsten vanwege concurrentie, onderliggende inflatie en aanhoudende, ongunstige valutaschommelingen. Daarnaast wil Lindemann ook het delen van accounts nog harder gaan aanpakken, nadat eerdere maatregelen succesvol bleken. De Deen wil illegale distributie van Viaplay-content voorkomen en een stop zetten op de 'oneerlijke' praktijken van klanten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Gaat Viaplay iets van Dutch GP uitzenden op Viaplay TV? "Er is een deal gesloten"

Nieuw soort abonnement

Viaplay bezit sinds begin 2022 de uitzendrechten voor de Formule 1. Vóór 1 augustus dat jaar kostte een abonnement van de streamingsdienst in Nederland nog €9,99 per maand. Het werd in die zomer verhoogd naar €13,99 per maand. Het tarief ging in februari 2023 wederom omhoog en tegenwoordig kost een abonnement €15,99, maar dit wordt vanaf aankomende mei €17,99 per maand. Het jaarabonnement werd afgeschaft. Er is echter wel een gratis optie bijgekomen in de vorm van Viaplay TV, nadat de handen ineen werden geslagen met Talpa. SBS9 werd tot Viaplay TV omgetoverd en daarop zijn een aantal sessies van de Formule 1 live te zien en races als herhalingen, al is dit wel met reclame.

OOK INTERESSANT: CEO Viaplay Nederland reageert: 'Dít is de verklaring voor daling in abonnees'

Lindemann kon onthullen dat aankomende zomer een nieuw streamingspakket wordt geïntroduceerd. Daarop zullen ook reclames te zien zijn, in tegenstelling tot de 'normale' abonnementen, maar we kunnen er daarom wel vanuit gaan dat het dus ook een goedkoper abonnement wordt. Viaplay noemt het een "flexibele oplossing" dat het aan klanten wil aanbieden voor degenen die alles live willen zien, maar niet €17,99 per maand kwijt kunnen of willen. Hoeveel dit speciale abonnement precies gaat kosten en vanaf welke datum deze zomer dit streamingspakket beschikbaar is, wordt later bekendgemaakt.

Gerelateerd