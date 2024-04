Volgens Roger Lodewick, CEO van Viaplay Nederland, hoeven de fans niet te verwachten dat alle races vlak na de Grand Prix in zijn volledigheid terug te zien zijn op Viaplay TV. Daarnaast geeft hij ook duidelijkheid over het kanaal rondom de Dutch Grand Prix.

In gesprek met Motorsport.com gaat Lodewick in op wat de fans van Viaplay TV mogen verwachten, het kanaal dat tijdens het weekend in Japan en China prima cijfers draaide. “We gaan van maand tot maand bekijken wat we gaan uitzenden. We zullen erg selectief zijn in wat we laten zien en hoeveel. Maar soms wil je, suf gezegd, een keer een cadeautje geven, zodat mensen kunnen kennismaken met het beste van het beste van wat je te bieden hebt. Maar in principe komt de crème de la crème alleen op de app en niet op Viaplay TV.”

Niet altijd volledige F1-race op Viaplay TV

Volgens Lodewick moeten fans niet denken dat wat er tijdens het weekend in Japan gebeurde, de race werd toen een paar uur na afloop van de Grand Prix volledig opnieuw uitgezonden op het kanaal, de standaard gaat worden. “Als een race in een heel andere tijdzone is, dan kun je erover nadenken om een race integraal uit te zenden. Maar het blijft iets wat we maar zeer sporadisch zullen doen. Anders heeft straks iedereen zoiets van: ik wacht wel een paar uurtjes.”

Dutch GP op Viaplay TV?

Mogen de fans verwachten dat er iets van de Dutch Grand Prix op Viaplay TV te zien gaat zijn? Lodewick zegt van niet. “De race gaan we dit jaar in elk geval niet live op ons lineaire kanaal uitzenden. Dat ligt bij de NOS. Daar is een deal voor gesloten en die respecteren we. Of we rondom de Dutch Grand Prix nog iets extra’s laten zien op Viaplay TV, dat moet nog worden bekeken.” De race wordt namelijk, naast bij Viaplay en op F1 TV, ook net zoals voorgaande jaren uitgezonden op de NOS.

