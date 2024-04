Vrijdagochtend kwam het grote nieuws naar buiten: Nico Hülkenberg verlaat het team van Haas na dit seizoen voor een avontuur bij Sauber/Audi. Het betekent dat er een stoeltje vrijkomt naast Kevin Magnussen, maar wie gelden er als de kanshebbers en is er een grote favoriet voor de plek?

Hülkenberg leek zijn carrière in de Formule 1 al opgegeven te hebben, toen het team van Haas hem besloot om zijn loopbaan begin 2023 nieuw leven in te blazen. De ervaren coureur kreeg op dat moment van Guenther Steiner en zijn team de kans om nog één keer zijn kunsten te vertonen in de koningsklasse na een afwezigheid van drie jaar. Hij verving landgenoot Mick Schumacher en het zal een beslissing geweest zijn waar het team absoluut geen spijt van heeft gehad. Na twee seizoenen Haas gaat de Duitser echter het team verlaten voor een nieuw avontuur en dus komt er een gewild plekje vrij op de grid van 2025.

Bearman de topfavoriet

Het team van Haas heeft voorlopig niet laten weten wie men als vervanger wil gaan posteren op het vrijgekomen stoeltje van The Hulk. Eén van de meest logische en voor de hand liggende opties, lijkt echter de getalenteerde Oliver Bearman te zijn. De nog altijd pas achttienjarige coureur maakte aan het begin van dit seizoen grote indruk toen hij tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië op het laatste moment in mocht stappen voor de afwezige Carlos Sainz. Sindsdien is de roep voor en zitje voor Bearman groot. Ferrari heeft bovendien de welbekende banden met Haas en dus lijkt het één van de meest logische opties voor Haas om met Bearman in zee te gaan. Iets dat ook Lawrence Barretto bevestigt: "Bronnen zeggen dat Oliver Bearman de favoriet voor het stoeltje is", schrijft hij op X.

Haas are not announcing who will replace Hulkenberg for 2025 - but sources say Ollie Bearman is favourite to get that seat. #F1 — Lawrence Barretto (@lawrobarretto) April 26, 2024

Carlos Sainz

De toekomst van Carlos Sainz blijft voorlopig nog onduidelijk, nadat de Spaanse coureur aan het begin van het seizoen te horen kreeg dat Ferrari hem aan de kant schuift. Sainz is voorlopig uitstekend begonnen aan het huidige Formule 1-seizoen. De Madrileen doet het prima, schreef een race op zijn naam en levert een zware kluif aan Charles Leclerc. Terwijl hij één race moest missen wegens een operatie aan de blindedarm, staat hij slechts zeven punten achter zijn teamgenoot en bezet hij de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Sainz wekt indruk, maar zit desalniettemin volgend seizoen zonder zitje. Ferrari besloot hem aan de kant te schuiven om Lewis Hamilton naar het team te halen. En dus is er een rare situatie gaande omtrent Sainz. Hij rijdt de pannen van het dak, maar heeft nog geen zitje voor 2025 tot zijn beschikking. Teams als Audi en Mercedes lijken goede kanshebbers op zijn krabbel, maar mogelijk gaan zij voor andere opties en moet Sainz zijn heil ergens anders zoeken, bijvoorbeeld bij Haas.

Bottas & Zhou

Valtteri Bottas en Zhou Guanyu rijden momenteel nog onder de vlag van het team van Sauber, maar weten nu - zo vroeg in het seizoen - allebei al dat er volgende jaar wellicht maar plek is voor één van hen na het aantrekken van Hülkenberg. Mochten de geruchten over Sainz en Audi bovendien waar zijn, kan het ook zomaar erop uitdraaien dat beide heren vanaf 2025 hun geluk ergens anders moeten gaan zoeken. Waar Bottas voor een team als Haas een schat aan ervaring en kennis meebrengt, beschikt Zhou natuurlijk over een flinke lading aan Chinese sponsoren en marketingkansen in China. Dit terwijl Bottas op zijn beurt waarschijnlijk een hoop salaris zal gaan kosten.

Overige namen

Naast die vier wat meer voor de hand liggende namen, zijn er nog zat coureurs op de grid over die voor 2025 nog totaal geen zekerheid van een stoeltje hebben. Bij Alpine is het zeer de vraag of men met zowel Pierre Gasly als Esteban Ocon door wil gaan, terwijl ook Sergio Pérez mogelijk nog op zoek moet naar een ander zitje als Red Bull Racing niet met hem door wil na dit jaar. Bovendien weten we dat ook Daniel Ricciardo verre van zeker is van zijn zitje bij Visa Cash App RB, al bedankte hij in het verleden al voor een stoeltje onder Steiner bij Haas.

