Günther Steiner vertrok vorig jaar bij Haas, het team waar hij teambaas van was sinds het team in 2016 haar debuut maakte in F1. Het contract van de Italiaan werd echter niet verlengd, en nu mag Haas zich gaan voorbereiden op een rechtszaak.

Dit weet CourtHouseNews te melden. Uit documenten van de rechtbank Charlotte in de staat North Carolina, gelegen in de Verenigde Staten, blijkt om wat voor zaak het gaat. De zaak zou gaan om onbetaald geld (commissie) van 2021 tot en met 2023. Ook zou Steiner van mening zijn dat Haas via merchandise en andere reclame op een onrechtmatige manier gebruik heeft gemaakt van zijn naam en persoonlijkheid. Steiner is, dankzij Drive to Survive en zijn uitspraken, misschien wel de populairste en bekendste teambazen van de afgelopen jaren. Hij is echter wel een teambaas die nu zonder werk zit.

Steiner claimt dat Haas niet alles heeft betaald

Volgens Steiner heeft Haas in januari wel veel van het geld betaald, maar zijn er ook wat dingen weggelaten. Dit gaat dan dus over commissies en reclame-inkomsten tussen 2021 en eind 2023. De focus van de rechtszaak zal zijn contractbreuk, overtreding van de loonwetgeving van North Carolina en ongeoorloofd gebruiken van zijn naam en persoonlijkheid. In het verslag staat het volgend: “Na jaren de voordelen te hebben geaccepteerd van de reputatie, ervaring en diepe connecties van de heer Steiner binnen de sport, kan Haas F1 de heer Steiner niet de voordelen onthouden die hij heeft verdiend.” Hoeveel geld Steiner precies van Haas wil zien, is niet duidelijk.

Vertrek Steiner bij Haas

Gene Haas, eigenaar van het team, besloot het contract van Steiner na het seizoen 2023 niet te verlengen. Het contract van Steiner liep af en er waren discussies over of ze met elkaar door zouden gaan, maar Gene Haas besloot dat hij genoeg had 'van de negende en tiende plaats' in het kampioenschap. Ayao Komatsu bleek vervolgens al snel de vervanger van Steiner en heeft tot nu toe dit seizoen het team naar een gevecht om P6 bij de constructeurs geleid. Daarin neemt hij het met Haas op tegen Visa Cash App RB. Daarnaast zal Komatsu ook wat betreft coureurs voor 2025 een uitdaging hebben, want twee stoeltjes moeten nog gevuld worden. Kevin Magnussen presteert voor het tweede seizoen op rij niet naar behoren, terwijl Nico Hülkenberg juist zo goed heeft gepresteerd in 2023 en 2024 dat hij vanaf 2025 uit gaat komen voor Kick Sauber, dat vanaf 2026 samen gaat werken met Audi. De kans dat Haas twee nieuwe coureurs voor 2025 gaat zoeken is groot, waarbij Oliver Bearman onder meer als kandidaat wordt genoemd.

