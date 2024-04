De Formule 1 Grand Prix van China staat voor de deur en er zullen weer upgrades meegenomen worden. Het Haas F1 Team heeft niet alleen voor Shanghai, maar ook voor Imola upgrades in de pijplijn zitten. Dat was vorig seizoen wel even anders.

Stappen vooruit zetten met de auto middenin het seizoen was de achilleshiel van Haas in 2023. De Amerikaanse renstal introduceerde slechts één upgradepakket, en dat was laat in het jaar tijdens hun thuisrace in Austin, en deze bleek later niet eens goed uit de verf te komen. Nu in 2024 zal Haas al in de vijfde ronde van het wereldkampioenschap nieuwe onderdelen meenemen, al zullen deze wel eerst alleen op de bolide van Kevin Magnussen worden gemonteerd. Het team is opgelucht dat ze kunnen werken aan meer downforce halen uit de VF-24 in plaats van constant bezig zijn met proberen zwaktes uit de auto te halen zoals vorig jaar het geval was.

Makkelijker mee rijden

"Ik wist dat de cijfers die uit de windtunnel kwamen niet geweldig waren, maar ik had nooit gedacht dat het genoeg zou zijn voor de zevende plaats," vertelde teambaas Ayao Komatsu tegenover Formula1.uno. Haas heeft vier punten achter haar naam staan en vecht om P6 in de tussenstand met RB. "En wie had nou verwacht dat Alpine het zo [slecht] zou doen? Wie had dat kunnen voorspellen? De VF-24 is een auto waar je veel makkelijker mee kan rijden dan de vorige. Als je een vriendelijke auto hebt, ben je misschien iets langzamer, maar negen van de tien keer kan de coureur er het maximale uithalen. Als je nou een toxic auto hebt, dan kan de coureur maar af en toe tot de limiet pushen."

Goede basis voor Haas

De Japanner wijst naar eerdere uitspraken van Toto Wolff, de teambaas van Mercedes die de afgelopen jaren zijn eigen bolides 'toxic' heeft genoemd. De Zilverpijlen domineerden het hybride-tijdperk tot 2022, maar ze krijgen de reglementen die vooral draaien om het groundeffect, maar niet onder de knie. Terwijl de engineers bij Haas zich erover verbazen dat hun VF-24 het beter doet op de baan dan in de windtunnel, is het bij Mercedes juist andersom. "We kwamen opdagen met een auto die veelbelovend was volgens de data en de windtunnel, maar het leverde niks op," legde Wolff vorige maand uit tegenover FOX Sports Australia. Over één rondje is de Mercedes W15 niet een auto om echt ontevreden over te zijn, maar de racepace zit er totaal niet in, wanneer de omstandigheden ook maar een beetje veranderen. Haas had hier vorig jaar ook veel last van, waardoor bijvoorbeeld de banden veel sneller sleten dan verwacht, maar heeft dit dankzij een goede basis in de VF-24 weten op te lossen. Komatsu hoopt met de upgradepakket voor China en Emilia-Romagna hier verder op te bouwen om hoger in de rangorde te komen.

