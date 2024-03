Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner legt in zijn column op Formula1.com uit dat hij misschien wel te lang bij het Amerikaanse team is gebleven. De markante Italiaan wijst naar concurrerende teams die uiteindelijk wel progressie wisten te boeken, daar waar dat bij Haas uitbleef.

Steiner had in 2014 Gene Haas overtuigd om de koningsklasse in te stappen. Na al het voorbereidende werk was het in 2016 dan eindelijk zover, Haas was officieel een team in de koningsklasse. Tijdens de openingsrace in Australië werden er direct punten gepakt door Romain Grosjean en dus kon de renstal zichzelf op de borst kloppen. In de jaren daarna waren er nog diverse hoogtepunten, zoals bijvoorbeeld de pole position van Kevin Magnussen in 2022, al was dat destijds voor de sprintrace. Toch was een consistente lijn opwaarts er niet en Steiner vindt inmiddels dat hij eerder de stekker uit de samenwerking had moeten trekken.

Te lang bij Haas gezeten

Voor het eerst sinds tien jaar is Steiner zelf niet actief voor een Formule 1-team tijdens de start van het seizoen. De tijd buiten de sport om, heeft hem dan ook goed gedaan. "Deze laatste paar weken ben ik voor het eerst in tien jaar niet in de Formule 1 geweest. Deze tijd is goed voor me geweest. Hoe langer de tijd verstrijkt, hoe meer ik zie dat ik te lang bij Haas ben gebleven." Die kennis heeft hij ook alleen maar kunnen opdoen, door zijn tijd buiten de sport om. "Als je weggaat, krijg je duidelijkheid - en kun je zien wat je moet doen. Terwijl, als je daar bent, ben je in ontkenning, je denkt dat je het kunt, maar je kunt het niet."

'Wilde niet meer voor P7, P8 en P9 knokken'

Het gebrek aan progressie heeft hem uiteindelijk de das omgedaan, zo onthult hij. "Toen ik daar was, kon je met wat we hadden nog steeds vechten voor de zevende, achtste of negende plaats - maar je kon niet vechten voor podiumplaatsen. Dat op de lange termijn doen is niet wat ik wil doen in het leven. Ik wil niet weer zevende worden. Dat heb ik al gedaan. Ik wil kunnen vechten, vooraan kunnen strijden."

'Elk jaar werden concurrenten beter, Haas niet'

Hij trekt de vergelijking met Toto Wolff. "Toen Toto Wolff bij Mercedes begon, stond het team destijds niet aan de top. Ja, ze hadden in het begin het voordeel van de motor, maar hij zette alles goed neer om op de middellange termijn succesvol te zijn - en ze wonnen acht constructeurskampioenschappen. Hetzelfde geldt voor Red Bull. Hoe lang heeft het geduurd voordat ze er waren? Elk jaar werden ze beter. Je hebt geduld en langetermijnplanning nodig." Steiner sluit een terugkeer naar de Formule 1 overigens niet uit, maar stelt wel voorwaarden. "Ik zou in de toekomst wel terugkomen naar de F1, maar dan moet het wel het juiste project zijn, dat goed wordt uitgevoerd."

