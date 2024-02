Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner zal het aankomende Formule 1-seizoen in een verrassende rol alsnog aanwezig zijn in de paddock. De Italiaan gaat parttime aan de slag als verslaggever voor RTL Germany.

Steiner stond sinds de oprichting van het team aan het roer bij Haas, dat in 2015 debuteerde in de Formule 1. De Amerikaanse renstal maakte in de eerste jaren regelmatig indruk door als nieuwkomer knappe prestaties te boeken, maar de afgelopen seizoenen fungeert het team vooral als hekkensluiter. Zo eindigde Haas in 2023 op de tiende en laatste plaats met 12 punten, waar er in 2022 met 37 punten beslag werd gelegd op de achtste plaats.

Artikel gaat verder onder video

Ontslag Steiner bij Haas

Ondanks de tegenvallende resultaten kwam het besluit van Haas om het contract van Steiner niet te verlengen, als velen voor een verrassing. Dit met name omdat de uitgesproken Italiaan - grotendeels door zijn bijdragen in de Netflix-serie Drive to Survive - een van de meest populaire gezichten in de paddock is. In de Formule 1 draait echter alles om resultaat, en dus is besloten Steiner op straat te zetten. Zijn vervanger is gevonden in de Haas-engineer Ayao Komatsu.

Aan de bak bij Sky Germany

Fans van Steiner hoeven hem echter niet het hele jaar te missen. Hij gaat namelijk aan de slag als verslaggever voor Sky Germany, waar hij tijdens zeven raceweekenden in actie zal komen als onderdeel van de line-up van de broadcaster. Steiner zal zijn televisie-debuut gaat maken tijdens het aanstaande raceweekend in Bahrein. De overige zes weekenden zijn nog niet bekend.