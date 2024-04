Ferrari Formule 1-teambaas Frédéric Vasseur heeft toegegeven dat er wrijving was ontstaan tussen Charles Leclerc en Carlos Sainz. De twee coureurs van de Scuderia zetten zich daar echter meteen overheen en werken sindsdien juist ontzettend goed samen.

Het incident tussen de twee Ferrari-teamgenoten vond plaats tijdens de Italiaanse Grand Prix van vorig jaar. Sainz ving de race op Monza aan vanaf pole, maar raakte na vijftien ronden de leiding kwijt aan Max Verstappen. De andere Red Bull van Sergio Pérez ging daarna ook voorbij aan de twee rode bolides. Sainz en Leclerc vochten vervolgens om het laatste plekje op het podium met touches tot gevolg. Het was de Spanjaard die met minder dan twee tienden voorsprong eerder aan de finish kwam. De ontstane wrijving zorgde voor onrust binnen het team en dat moest opgelost worden. Meteen daarna schreef Sainz de Grand Prix van Singapore op zijn naam.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Ferrari komt met grote upgrade in Imola: SF-24 2.0 geïnspireerd door RB20 Red Bull'

Opofferen voor teamgenoot

"Vorig jaar was er wat wrijving tussen hen in Monza," begon Vasseur tegenover Radio France. "Echter, volgens mij hebben we toen in Singapore gevraagd aan Charles of hij zichzelf wilde opofferen voor Carlos en dat deed hij door op de softs te beginnen en Russell af te remmen en te blokkeren. Sinds het begin van dit seizoen begrijpen ze allebei dat ze het teamspelletje moeten spelen, ondanks dat Carlos zich in een ingewikkelde situatie bevindt, en dat deden ze erg goed in Australië."

OOK INTERESSANT: Hamilton zou combinatieweekend MotoGP en F1 toejuichen: "Zou episch zijn"

Rust en tijdwinst

"We vroegen toen aan Charles om Carlos niet aan te vallen, zodat Carlos niet hoefde te reageren, waardoor zijn banden meer zouden slijten," vervolgde de 55-jarige uit Draveil. Bij de afgelopen Grand Prix van Japan werden de twee Ferrari-coureurs ook gevraagd om niet te vechten, aangezien Leclerc lang doorging op mediums met een één-stopper en Sainz veel versere bandjes had dankzij een twee-stopper. "In Suzuka vroegen we hun om van positie te wisselen, omdat ze op verschillende strategieën zaten. Het bericht op de boardradio is niet langer dan een kwart van een seconde geweest, ze doen het automatisch. Dat zorgt voor rust binnen het team naast dat we er ook tijd mee winnen op de baan. Dat is belangrijk, want we hebben die rust nodig om het goed te doen."

Gerelateerd