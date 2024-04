Volgens Lewis Hamilton zou een 'superweekend' waarin de Formule 1 en de MotoGP in hetzelfde weekend op dezelfde baan zouden racen 'episch' zijn. De zevenvoudig kampioen is fan van de tweewielers en hoopt zo'n dubbelweekend snel tegemoet te kunnen zien.

Hoewel de EU nog officieel de overname van de aandelen moet goedkeuren, kan Liberty Media zich voorzichtig aan al rijk rekenen van het bezit van de MotoGP. Daarmee bezit het Amerikaanse bedrijf binnenkort twee van de grootse raceklassen ter wereld en er is al even gespeculeerd over het organiseren van een 'superweekend'. Op enkele banen is zo'n combinatie mogelijk, maar er kleven ook nadelen aan. Zo is het nog maar de vraag wat zo'n weekend betekent voor de opstapklassen van beide series, ook is een Formule 1-circuit niet per definitie veilig voor de MotoGP en andersom.

Liberty Media als eigenaar van F1 en MotoGP

Los van de obstakels, zou Hamilton een 'superweekend' omarmen. "Ik heb er niet echt veel over nagedacht, maar ik heb er duidelijk de krantenkoppen over gelezen. Ik denk dat Liberty geweldig werk heeft geleverd met de Formule 1, waarbij de waarde ervan duidelijk is gestegen sinds 2017. Ik denk dus dat ze het geweldig kunnen doen in de MotoGP", zo legt hij bij Autosport uit over de overname van Liberty Media.

Combinatieweekend

Wat hem betreft, komt er dan ook zo snel mogelijk een weekend waarin beide sporten, op dezelfde baan gaan racen. "Het is spannend omdat ik van MotoGP houd. Het zou episch zijn als we ze in hetzelfde weekend kunnen hebben." Ook onthult Hamilton dat hij tijdens zo'n weekend niet op de tweewielers zal stappen en het vooral overlaat aan de professionals. "Misschien zou ik een race in de MotoGP kunnen doen en in hetzelfde weekend met een Formule 1-auto kunnen racen – dat zou echt gaaf zijn", zo knipoogt hij.

