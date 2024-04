Het veelbesproken stoeltje naast Verstappen: wat is de beste optie voor Red Bull Racing?

Sergio Pérez probeert steeds meer de druk op te voeren richting de Red Bull Racing-leiding: de Mexicaan hoopt snel een krabbel onder een nieuw contract te zetten bij het team. Christian Horner wil er voorlopig nog niks van weten, maar wat is nu eigenlijk de beste optie voor de invulling van de plek naast Max Verstappen?

Het stoeltje bij Red Bull naast Verstappen is één van de meest gewilde plekken op de grid en Pérez, misschien de meest logische keuze voor Red Bull, moet aan de bak om zijn positie te behouden. De routinier weet dat hij een contract heeft dat na dit seizoen afloopt en dus is er werk aan de winkel met alle verschillende coureurs die hem in de nek hijgen. Eentje daarvan viel er recent af: Fernando Alonso. De Spanjaard tekende een nieuw contract bij Aston Martin. Zelf lijkt Pérez ervan overtuigd te zijn spoedig een nieuwe krabbel te kunnen zetten in Milton Keynes: "Ja! We zijn nu al een paar jaar samen als team en ik denk dat het een snel en kort gesprek zal zijn om te weten welke kant we opgaan. Ik denk dat we allemaal op deze manier willen doorgaan", zo zei hij aan het begin van het weekend in China.

Checo Pérez

En voorlopig is het de Mexicaanse coureur die prima reclame voor zichzelf weet te maken bij het team van Red Bull. Na een belabberde tweede seizoenshelft in 2023, waarin het korte tijd zelfs de vraag was of Red Bull in 2024 wel met hem door zou willen, heeft de 34-jarige routinier de rug gerecht in de winter en weet hij voorlopig precies te doen wat het team van hem hoopt. Men weet in Milton Keynes ook prima dat ze van Pérez niet hoeven te verwachten dat hij Verstappen het vuur aan de schenen gaat leggen. Iets dat juist ook weer voor rust binnen het team kan zorgen. Er is een duidelijke hiërarchie binnen het Oostenrijkse team en dat zorgt voor duidelijkheid.

Pérez weet dit seizoen dan ook precies te doen wat zijn bazen van hem verwachten. Hij pakte drie keer de tweede plek achter Verstappen en werd de laatste race in China derde. Alleen tijdens het voor Red Bull zo belabberd verlopen weekend in Australië werd hij vijfde. Het zorgt ervoor dat hij op 25 punten van Verstappen de tweede plek bezet in het kampioenschap. Mocht Pérez hopen op een stoeltje bij Red Bull voor volgend seizoen, lijkt hij echter wel geduld te moeten gaan opbrengen. Waar Pérez dus mikt op een snelle deal, is teambaas Christian Horner totaal niet van plan om op korte termijn achter de onderhandelingstafel plaats te nemen.

De toekomst van Carlos Sainz blijft voorlopig nog onduidelijk, nadat de Spaanse coureur aan het begin van het seizoen te horen kreeg dat Ferrari hem aan de kant schuift. Sainz is voorlopig uitstekend begonnen aan het huidige Formule 1-seizoen. De Madrileen doet het prima, schreef een race op zijn naam en levert een zware kluif aan Charles Leclerc. Terwijl hij één race moest missen wegens een operatie aan de blindedarm, staat hij slechts zeven punten achter zijn teamgenoot en bezet hij de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Sainz wekt indruk, maar zit desalniettemin volgend seizoen zonder zitje. Ferrari besloot hem aan de kant te schuiven om Lewis Hamilton naar het team te halen.

En dus is er een rare situatie gaande omtrent Sainz. Hij rijdt de pannen van het dak, maar heeft nog geen zitje voor 2025 tot zijn beschikking. Het kan misschien een buitenkansje zijn voor het team van Red Bull Racing voor de lange termijn. Sainz is 29 jaar en kan zeker nog een aantal jaren mee. Zeker met de constante geruchten rondom Verstappen, die sowieso niet voorbij 2028 lijkt door te gaan in de Formule 1, zou Red Bull met Sainz ook een topcoureur binnenhalen. De vraag is echter of kamp Verstappen zit te wachten op de komst van de rappe Zuid-Europeaan. In het verleden reed Sainz al voor Toro Rosso met Verstappen in één team en dat zorgde volgens Helmut Marko voor de nodige frictie.

Visa Cash App RB

Zoals we gewend zijn van het team van Red Bull Racing, proberen ze via het opleidings- en zusterteam vaak coureurs klaar te stomen voor de hoofdmacht van Red Bull. Dit jaar rijden Yuki Tsunoda en routinier Daniel Ricciardo voor de door Laurent Mekies aangevoerde formatie. Aan het begin van het seizoen werd er veelal gespeculeerd over laatstgenoemde naam. De goedlachse Australiër zou gezien worden als de grote favoriet om na zes seizoenen en een omweg langs drie andere teams [Renault, McLaren en Visa Cash App RB] weer terug te keren in de Red Bull. De 34-jarige coureur is het jaar echter belabberd begonnen en dus lijkt zijn nam voorlopig van het lijstje gehaald te kunnen worden.

Het is zelfs de vraag of we de Honey Badger op deze manier het einde van het jaar wel zien halen. De kritiek op Ricciardo is groot en we hebben in 2023 opnieuw gezien dat Marko niet schroomt om midden in het seizoen een coureurswissel door te voeren aan de hand van een niet presterende coureur. Dat zou koren op de molen zijn voor het grote talent Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander, 22 jaar oud, kreeg in 2023 de kans om bij AlphaTauri in te vallen naar aanleiding van de afwezige Ricciardo. De Australiër raakte tijdens de Dutch Grand Prix geblesseerd en dat gaf Lawson de gelegenheid om zijn kunsten aan de wereld te vertonen.

Met succes, want Lawson liet zien uit het juiste racehout gesneden te zijn. Het was dan ook een grote verbazing in de paddock toen bleek dat hij in 2023 geen stoeltje van de Red Bull-stal toegewezen kreeg en nog een jaar aan de zijlijn moest zitten. Yuki Tsunoda kreeg dat wél. Het leek de laatste kans voor de Japanner te zijn om te laten zien wat hij kan én zijn toekomst in de koningsklasse veilig te stellen. Voorlopig doet de temperamentvolle Tsunoda het meer dan prima in het huidige seizoen en doet hij dus ook een open sollicitatie voor het stoeltje naast Verstappen in de hoofdmacht.

Conclusie

Voorlopig lijkt het erop dat het team van Red Bull de beste kandidaten voor het stoeltje naast Verstappen al zelf onder contract heeft staan. Mocht Pérez op deze manier doorgaan, lijkt het de beste optie om de Mexicaan nog voor één jaar vast te leggen om het laatste jaar met de huidige motorreglementen te kunnen overbruggen. Ondertussen is het zaak om dan Lawson klaar te stomen binnen zusterteam Visa Cash App RB. Op deze manier kan Red Bull gaan testen of de Nieuw-Zeelander klaar zou zijn om in 2026 naast Verstappen plaats te nemen. Daarvoor moet er één coureur wijken en met de huidige stand van zaken zou het logisch zijn om de op leeftijd rakende Ricciardo aan de kant te schuiven. Zo heeft ook Tsunoda nog één jaar extra om zijn huidige ontwikkelingscurve door te zetten. Op die manier houdt Red Bull, met dus nog een jaartje Pérez in 2025, alle opties open voor het nieuwe Formule 1-tijdperk van na 2026.

